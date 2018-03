Mutmaßlicher Dealer schweigt noch

Lüdenscheid - Ein 22 Jahre alter Lüdenscheider muss sich wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Landgericht Hagen verantworten. Der Angeklagte schweigt zum Prozessauftakt. Gegen ihn sind weitere Verfahren anhängig. Ihm droht eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

Ein lautstarker Streit ist der Anfang vom Ende. Als der damals 21-Jährige wütend einen Gegenstand nach seiner Freundin wirft, ruft sie die Polizei. Die Beamten, die in die Wohnung an der Werdohler Straße kommen, sind echte „Schnüffler“ – und riechen Marihuana.

Bei der Durchsuchung der Wohnung finden sie 182,8 Gramm „Gras“, dazu eine Schreckschusspistole mit Munition und zwei Messer. Nun muss sich der Lüdenscheider wegen bewaffneten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge verantworten.

Zum Prozessauftakt schweigt der Angeklagte. Die Richter der 6. großen Strafkammer unter Vorsitz von Dr. Bettina Wendlandt sind nicht die einzigen, die dem mutmaßlichen Dealer im Nacken sitzen.

Strafverteidiger Dirk Löber erwähnt ein weiteres Verfahren vor einer anderen Kammer sowie aktuelle Ermittlungen in einem dritten Fall. Alles in allem könnte eine mehrjährige Freiheitsstrafe auf den jungen Mann zurollen.

Ein verräterischer Staubsauger

Dass die Falle am 30. März 2017 zuschnappte, hat der Angeklagte wohl auch seiner Unbedachtheit zu verdanken. Eine Polizistin sagt im Zeugenstand, der Beschuldigte habe vor Ort gleich zugegeben, einen Joint geraucht zu haben.

Und dann habe er, um verräterische Krümel zu beseitigen, den Staubsauger angeworfen. „Damit hat er alles noch schlimmer gemacht, weil der Geruch dadurch extrem verstärkt wurde.“

Rechtsanwalt Löber moniert trotzdem Ermittlungsmängel. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, den Drogenbesitz notfalls durch Waffengewalt verteidigen zu wollen, ist demnach schwer zu erhärten. Denn die exakten Fundorte der Waffen seien aus den Ermittlungsakten nicht ersichtlich.

Insofern strebt der Verteidiger an, einen minderschweren Fall anzunehmen und den drohenden Strafrahmen zu reduzieren. Im übrigen soll ein psychiatrischer Sachverständiger ein Gutachten erstatten, denn der 22-Jährige habe im Tatzeitraum täglich fünf bis zehn Gramm Marihuana konsumiert.

Ein misstrauischer Nachbar

Weitere Angaben zu den Tatvorwürfen stellt Löber erst für den Fall in Aussicht, wenn der nächste Prozess eröffnet ist.

Die Annahme, dass der Lüdenscheider in großem Stil mit Rauschgift gehandelt hat, stützt die Staatsanwaltschaft auf ein weiteres Indiz. Ein misstrauischer Nachbar, der die Haustür des Angeklagten offenbar stets im Blick hatte, sagt aus, da hätten sich „mindestens 20 bis 30 Leute am Tag die Klinke in die Hand gegeben“. Das meldete der 70-Jährige flugs bei der Polizei.

Der Prozess wird am 22. März um 13 Uhr im Saal 247 des Landgerichts fortgesetzt.