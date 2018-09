Der tiefe Fall zwischen Dagestan und Lüdenscheid

Lüdenscheid - Ein 39-jähriger Drogensüchtiger soll nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt eine Verkäuferin mit einer Injektionsnadel bedroht haben. Die 9. große Strafkammer des Landgerichts Hagen verhandelt unter anderem wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls.

Sein altes Leben in der Kaukasus-Republik Dagestan – rund 4000 Kilometer weit weg – erscheint planetenfern. Der Vater ein hoher Staatsdiener, die Mutter TV-Moderatorin, er selbst Akademiker, Absolvent der Landwirtschaftlichen Fakultät mit einem Abschluss in Weinbau-Technologie.

Doch jetzt lebt der heute 39 Jahre alte Mann, geschieden und Vater dreier Kinder, als Sozialfall in der Lüdenscheider Altstadt – heroinsüchtig, arbeitslos, kaputt, kriminell. Er ist des mehrfachen Ladendiebstahls angeklagt und eines besonders schweren räuberischen Diebstahls.

Neben Strafverteidiger Andreas Trode sitzt ein finster dreinblickender Mann mit dunklen Augen, Glatze und schwarzem Vollbart. Brust-, Schulter- und Armumfang zeugen noch von einer Vergangenheit als Athlet. Das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Nikolaus Grünherz, Hagen, spricht eine andere Sprache.

Da ist unter anderem von einem schweren Verkehrsunfall und anschließender Morphium-Abhängigkeit die Rede, von Heroin- und Kokainkonsum und schließlich der Aufnahme in das Methadon-Programm. Die Behörden wissen von einem Abschiebungsbescheid, zugestellt im Juli vergangenen Jahres. Seitdem ist’s vorbei mit dem Methadon.

Scheinbar wahllos hat der Mann in Supermärkten oder Elektrogeschäften zugegriffen. Die Angst vor Entzugserscheinungen im Nacken, trug er seine Beute zum Dealer, um seinen Beikonsum zu finanzieren.

Er gibt die Diebstähle zu. Nur im Hinblick auf die jüngste Tat, seit der er in U-Haft sitzt, hat Rechtsanwalt Trode Klärungsbedarf. Zwei Flaschen Whisky, sagt der Angeklagte, habe er schon am Vormittag des 10. April irgendwo geklaut. Als er nachmittags im Netto-Markt am „Knapp“ zwei weitere Flaschen in seiner Hose verschwinden lässt, erwischt ihn die Marktleiterin.

Sie hält den Dieb fest, er holt ein Spritzbesteck aus der Tasche und bedroht sie damit. Das „Plastiknüppelchen“ sei noch über der Nadel gewesen, meint Andreas Trode.

Ein Polizist, dessen Kollegen den Gesuchten Minuten später an der Kölner Straße aus einem Gebüsch ziehen, sagt: „Es deutet vieles darauf hin, dass es um die Übertragung einer ansteckenden Krankheit ging.“

Im Rucksack findet sich weiteres mutmaßliches Diebesgut, unter anderem ein Bügeleisen und eine brandneue goldene Armbanduhr. Die beiden Pullen Schnaps hatte er freiwillig am Tatort zurückgelassen.

Der Prozess wird am 17. September um 9.30 Uhr fortgesetzt.