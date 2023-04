Schadenshöhe noch nicht bekannt

Lüdenscheider Wahrzeichen: Satan-Schmiererei an Erlöserkirche

Von: Susanne Kornau

Noch Unbekannte haben die Erlöserkirche mit anti-religösen Zeichen beschmiert. Nun ermittelt der Staatsschutz. © Cornelius Popovici

Kopfschütteln und Fassungslosigkeit sind die ersten Reaktionen auf die beschmierten Wände der Erlöserkirche.

Lüdenscheid - „Wir haben das heute mit Schrecken festgestellt“, sagte Iris Espelöer am Mittwoch, die im Presbyterium als Finanzkirchmeisterin und Vorsitzende des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit fungiert. Zwar sind Kirchen längst keine Tabuzonen mehr für Diebstähle oder Sachbeschädigungen, und kleinere Schmierereien musste man auch in der Vergangenheit schon mal beseitigen. Aber in dem Ausmaß hat man es in der Oberstadt noch nicht erlebt. Morgens war die Polizei vor Ort und nahm die Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Wegen der anti-religiösen, satanischen Symbole ermittele jetzt der Staatsschutz in Hagen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

„Ich habe bisher nur Bilder gesehen. Das ist verheerend, schrecklich.“ Gustav Viol, Baukirchmeister der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde und Mitglied im Fachausschuss für Bauangelegenheiten und Liegenschaften, war vormittags fast nur am Telefon, um die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. Fest steht, dass die Schmierereien nicht lange zu sehen sein sollen. Doch mal eben mit einem Eimer Farbe um die Kirche zu gehen und die schwarzen und roten Schriftzeichen zu überpinseln – so einfach ist es nicht. „Wir können da jetzt nicht mit blindem Aktionismus drangehen“, sagt Viol bestimmt. Denn die Kirche steht unter Denkmalschutz, da gilt es, jeden Schritt mit der zuständigen Behörde abzustimmen. Diesen Part übernehme das Kreiskirchenamt, mit dem er schon telefoniert habe, sagt Viol.



Klar sei, dass die Zeichen möglichst schnell wieder verschwinden sollen. Der Termin mit dem Anstreicher-Fachbetrieb stehe schon. „Aber da werden wir wohl bis Anfang nächster Woche mit leben müssen“, befürchtet der Baukirchmeister. Selbst Versuche, die Farbe vielleicht abwaschen zu können, will man ohne fachlichen Rat nicht unternehmen. Die Sorge, etwas zu beschädigen, sitzt tief. Und wie sensibel selbst kleinere Ausbesserungsarbeiten abgestimmt werden müssen, weiß der Baukirchmeister, seit im Spätsommer der Seiteneingang, der seit der Absperrung um den Turm als Haupteingang genutzt werden muss, hergerichtet wurde. Auch hier galt es, abblätternde Farbe zu erneuern und Schäden, die durch Wildpinkler verursacht wurden, zu beheben. Und nun das.



Schadenshöhe noch nicht bekannt

Versichern könne man Vandalismusschäden nicht, sagt Viol: „Das werden wir uns ans Bein binden dürfen.“ Wie hoch der Schaden ist, weiß er erst nach dem Gespräch mit dem Anstreicher. Vielleicht lässt sich dabei auch klären, ob eine Anti-Graffiti-Beschichtung an der Kirche machbar, bezahlbar und sinnvoll ist.



Die Kirche ist dankbar für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des oder der Täter führen könnte. Zeugen können sich bei der Polizei unter Tel. 0 23 51/ 9 09 90 melden.