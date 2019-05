Lüdenscheider wacht von verdächtigen Geräuschen auf, dann sieht er nach

Lüdenscheid - Schreck mitten in der Nacht. Ein Lüdenscheider wachte von verdächtigen Geräuschen auf. Er stand auf und sah nach....

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses Am Bierbaum um 3 Uhr am frühen Donnerstagmorgen durch Geräusche an einer Tür geweckt und schaltete das Licht an.

Wie sich herausstellte, war ein Einbrecher auf die Dachterrasse geklettert. Dort hatte er bereits das Schloss geknackt, aber offenbar nicht damit gerechnet, dass hinter der Tür das Licht angeschaltet würde.

Er flüchtete unerkannt über das Dach eines Nachbarhauses. Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.