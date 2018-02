3,2 Millionen Euro für Schulen

Lüdenscheid - Die Verwaltung hat zehn Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 3,2 Millionen Euro aufgelistet, die in verschiedene Schulen investiert werden sollen.

Der größte Betrag soll danach mit bis zu 1,1 Millionen Euro in die Sanierung der Friedensschule als möglichen künftigen Grundschulstandort fließen.

Dazu sei „deutlich anzumerken, dass hierfür noch eine explizite, aktualisierte Schulentwicklungsplanung vorzunehmen ist“, heißt es in der Vorlage, die am Mittwoch (17 Uhr im Ratssaal) den Mitgliedern des Bau- und Verkehrsausschusses sowie des Schul- und Sportausschusses in ihrer gemeinsamen Sitzung vorliegt.

Die „Wunschliste“ resultiert aus dem zweiten Schub durch das sperrig klingende Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, auch „Schulsanierungsprogramm“ genannt. Der Bund hat dafür 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt, von denen 1,1 Milliarden auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen.

Die Mittel sollen ausschließlich finanzschwachen Kommunen zugutekommen. Der Stadt Lüdenscheid stehen danach laut Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von 2.925.460 Millionen Euro zu. Die Förderung erfolgt projektbezogen. Die Quote beträgt 90, der Anteil der Stadt entsprechend zehn Prozent. Die Investitionsvorhaben müssen bis Ende 2022 vollständig abgenommen und im Jahr darauf komplett abgerechnet werden. Ebenso müssen sie in dem Etat 2019 der Stadt und in denen der Folgejahre in den jeweiligen Haushaltsposten veranschlagt sein.

Rund 800 000 Euro sollen laut Verwaltung in Einbau und Modifizierung der Lichtanlagen an verschiedenen Schulen fließen. Mit 430 000 Euro ist die Dachsanierung der Theodor-Heuss-Realschule veranschlagt, mit 260 000 Euro die Deckenerneuerung der Pausenhalle in der Hauptschule Stadtpark.

100 000 Euro entfallen auf Maßnahmen zur Nutzungsänderung der Turnhalle der Otfried-Preußler-Schule, damit dort Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen stattfinden können. An der Grundschule Lösenbach soll nach der Fertigstellung der Kita der Schulhof saniert werden (12 000 Euro), ebenso die Holzdecke im Eingangsbereich (63 000). An der Grundschule Bierbaum soll der Bodenbelag der Turnhalle (75 000), an der Adolf-Kolping-Schule die Holzdecke am Eingang (60 500) erneuert werden.