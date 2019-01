Weniger Events in der City? Stadt reagiert auf Beschwerden von Anliegern

Lüdenscheid - Wird es künftig weniger Veranstaltungen auf den zentralen Plätzen in der Innenstadt geben? Die Verwaltung hat ein Nutzungs- und Veranstaltungskonzept erarbeitet, das am Montag (17 Uhr im Ratssaal) dem Hauptausschuss zur Abstimmung vorliegt.

19 Veranstaltungen auf dem Sternplatz, neun auf dem Rathausplatz, zwei im Rosengarten, manche über mehrere Tage, gar Wochen – das ist die Bilanz für 2018 und steht für viel Leben auf den drei zentralen Plätzen in der Innenstadt.

Was positiv klingt, hat auch schräge Töne. Zu oft wird es zu laut in der Innenstadt. Betroffene Anwohner sind genervt von der unübersichtlich erscheinenden Menge an Events.

Die Stadt reagiert darauf mit einem „Nutzungs- und Veranstaltungskonzept für die Veranstaltungsplätze in der Lüdenscheider Innenstadt“, das am Montag dem Hauptausschuss (17 Uhr im Ratssaal) zur Abstimmung vorliegt.

Immer häufiger sei es zu Lärmbeschwerden von Anwohnern und Anliegern gekommen, begründet der Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung den Vorstoß. Die Beschwerden der Anwohner seien schriftlich eingegangen, gegen die Stadt geklagt habe aber niemand, sagte Sven Prillwitz, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage.

So weit will es die Stadt offensichtlich gar nicht erst kommen lassen und zieht die Zügel an. „Die gestiegene Anzahl von Veranstaltungen und die damit einhergehende Steigerung der Lärmimmissionen, verursacht durch Livemusik, gepaart mit der in den letzten Jahren gestiegenen Sensibilität der Gerichte bei Klagen in diesem Bereich, zwingt nun zu einem Umdenken der Genehmigungsverfahren für die Nutzung der Flächen“, analysiert der Fachdienst unter Leitung des Beigeordneten Thomas Ruschin.

Ziel des Konzeptes sei es daher, einerseits die Belebung der Innenstadt zu erreichen und andererseits die Belastung für die Anlieger und Anwohner so gering wie möglich zu halten. Dabei sollen künftig das Alleinstellungsmerkmal einer Veranstaltung, das allgemeine öffentliche Interesse und nicht nur das einer speziellen Zielgruppe zentrale Kriterien darstellen.

„Seltene Ereignisse“ mit „lärmintensivem“ Hintergrund sollen an maximal 18 Veranstaltungstagen im Jahr und nicht mehr als an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zugelassen werde. Zur Minderung der Lärmbelastungen sollen bei musikalischen Bühnenprogrammen regelmäßige Pausen eingelegt werden.