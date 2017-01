Vinylplatten sind wieder im Kommen

Daniel Kirchhoff, Mitarbeiter der Drogerie Müller in der Abteilung Multimedia, kann auf Anfrage Vinylplatten aller Genres für die Kunden bestellen.

Lüdenscheid - Die Nachfrage nach Vinylplatten ist im vergangenen Jahr auffällig gestiegen. In Großbritannien übertraf das Geschäft mit den Schallplatten 2016 sogar zum ersten Mal den Umsatz mit digitalen Downloads. Auch in Lüdenscheid sind die Langspielplatten (LPs) wieder angesagt.

Das merkt auch Daniel Kirchhoff, Mitarbeiter der Drogerie Müller: „Es ist Wahnsinn. Die Umsätze sind enorm.“ In dem Geschäft im Stern-Center gibt es eine Auswahl an Platten aus verschiedenen Genres. „Wir haben unser Sortiment insgesamt dreimal vergrößert, seit die Nachfrage Mitte letzten Jahres so angestiegen ist“, sagt Kirchhoff, der für den Bereich Multimedia zuständig ist. „Wir bedienen alle Genre und können bei Anfragen auch bestimmte Platten bestellen“, erklärt er. Im Angebot hat die Drogerie sogar Plattenspieler, die ebenfalls häufiger verkauft wurden.

„Nicht nur die ältere Generation, sondern auch junge Menschen interessieren sich für die Scheiben“, hat Daniel Kirchhoff in den vergangenen Monaten beobachtet. Er finde es allerdings verwunderlich, dass die junge Generation so interessiert an den Schallplatten sei. Auch im Saturn im Stern-Center stammen die Kunden, die sich für die alten Tonträger interessieren, laut Geschäftsführer Klaus Giljohann aus verschiedenen Altersklasse.

Junge Leute interessieren sich für die Charts

Mit dem umfangreichen Angebot an unterschiedlichen Genres ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. „Wir haben alles“, betont Giljohann. „Die jungen Leute interessieren sich eher für die Charts oder greifen zu Platten zum Selbermixen“, weiß der Saturn-Geschäftsführer. Die älteren Kunden kaufen seiner Meinung nach eher Klassiker wie Eric Clapton, AC/DC & Co. „Der Umsatz ist gestiegen“, bestätigt der Saturn-Geschäftsführer.

Im Bereich der Plattenspieler bietet der Saturn-Markt eine breite Auswahl. „Im Highend-Bereich ist die Nachfrage gleich geblieben“, sagt Giljohann. Im unteren Preissegment – zwischen rund 100 und 150 Euro – seien vor allem Plattenspieler mit einem USB-Anschluss beliebt. So hätten die Nutzer die Möglichkeit, die Musik auf Computer oder Smartphones zu überspielen.

Keine Schallplatten zum Verleih in der Bücherei

Im Berlet hat sich die erhöhte Nachfrage noch nicht bemerkbar gemacht: Der Markt verkaufe schon lange keine Schallplatten mehr, lediglich Plattenspieler seien im Angebot enthalten, so Berlet-Mitarbeiter Klaus Vietz. „Die Nachfrage nach den Geräten ist noch da, aber sie ist nicht gestiegen“, sagt er. Auch in der Lüdenscheider Stadtbücherei können Besucher schon seit Jahrzehnten keine Schallplatten mehr ausleihen, teilte die Bibliothek auf Anfrage mit.