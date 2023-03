TV-Show „99“: Lüdenscheider Kandidat verpasst Finale knapp

Von: Fabian Paffendorf

Lüdenscheid/Duisburg – Frank Zeuner, Lüdenscheider Kandidat bei der Sat1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ ist raus.

Lüdenscheid / Duisburg - In der vierten Episode der dritten Staffel der Sat1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“, die am Montagabend auf dem Privatsender Sat1 ausgestrahlt wurde, hatte der 61-jährige Lüdenscheider Frank Zeuner weitaus mehr Screentime erhalten, als in den vorangegangenen Episoden. Aber den Einzug ins Finale beim Spiel um 99 000 Euro hatte der Lüdenscheider dennoch knapp verpasst.

Zum Verhängnis wurde dem Maschinenführer eine Spielrunde in der die Kandidaten mit verbundenen Augen möglichst schnell den Spielpartner finden sollten, der mit den gleichem Instrument in der Menge der verbliebenen Spieler lärmte.

Zeuner war der letzte der Kandidaten, der zu seinem musikalischen Pendant fand und schied als Nummer 26 von den ursprünglich 100 angetretenen Spielern aus. Dennoch hatte er damit sein sich selbst gestecktes Ziel, unter die letzten 50 Spieler der Staffel zu kommen, erreicht.