"Willi&Söhne"-Projekt Pfandbalken läuft an

Der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz (rechts) sowie Gregor Biedrzycki (Mitte) und Linus Wortmann vom Verein „Onkel Willi & Söhne“ testen am Karussellplatz den Prototypen der Pfandbalken für die Innenstadt.

Lüdenscheid - Es gab Verzögerungen, aber jetzt ist es so weit: Das Projekt Pfandbalken des Vereins „Onkel Willi & Söhne“ wird konkret.

Die ersten Flaschenhalter, die in der Innenstadt an Abfallbehälter geschraubt werden und den Flaschensammlern die Wühlerei in den Mülleimern mit ihren Mayo-Resten, Zigarettenkippen oder Glasscherben ersparen sollen, sind fertig. Sie kommen aus der Produktion der Herscheider Firma GAH Alberts, die die Aktion des Vereins unterstützt.

Die Idee entstand im Zusammenhang mit dem Stadtfest 2016. Der „Willi & Söhne“-Vorstand beschloss, die Einnahmen des Wochenendes in das Projekt zu investieren, um nach dem Vorbild anderer Städte etwas für die „Würde und die Gesundheit der Menschen“ zu tun, die im Unrat nach Flaschen und Dosen tasten, die sich zu Geld machen lassen, wie Linus Wortmann vom Vereinsvorstand sagte.

Zustimmung trotz Skepsis

Die Gespräche zwischen Verein und STL führten schnell zum Erfolg. Der stellvertretende Werkleiter Andreas Fritz war angesichts unterschiedlicher Erfahrungen in anderen Kommunen zwar skeptisch, sagte aber: „Der Versuch ist es wert.“ Wichtig sei, „dass unsere Mitarbeiter die Behälter weiterhin problemlos leeren können“.

Der ursprüngliche Plan, die Pfandbalken durch Schüler im Berufskolleg für Technik (BKT) am Raithelplatz fertigen zu lassen, scheiterte zwar – aus „zeitlichen Gründen“, wie es offiziell heißt. Aber die „Willis“ gaben nicht auf und fanden in dem Herscheider Metallwarenhersteller Alberts einen großzügigen Partner.

Das Unternehmen erklärte sich nach Worten Gregor Biedrzyckis bereit, 50 Flaschenhalter aus stabilem Stahlblech zu produzieren. Die „Anprobe“ mit einem Prototypen des Pfandbalken fand jetzt in der Fußgängerzone statt.

Andreas Fritz und sein Einsatzleiter Frank Wiemer sehen keine technischen Probleme für die Müllabfuhr. Es sei sogar möglich, zwei Flaschenhalter an einem Masten anzubringen.

Zunächst zehn Flaschenhalter für die Innenstadt

Zunächst, so die Zusage, sollen zehn Flaschenhalter auf der Wilhelmstraße, dem Sternplatz und eventuell am Bahnhof installiert werden. Wiemer: „Wir wollen erstmal ein paar Monate beobachten, wie sich die Sache entwickelt.“

Wenn die Firma Alberts die Pfandbalken geliefert hat, sollen sie nach den Vorstellungen der „Willis“ vor der Inbetriebnahme farbenfroh und künstlerisch gestaltet werden. Daran mitwirken werden unter anderem die Streetart-Künstler, die die Pavillons für das „Walk-the-Line-Festival“ an der Bahnhofsallee bemalt und besprüht haben.

Eingeladen sind außerdem alle, die sich kreativ an der Gestaltung beteiligen wollen. Ideen und Bewerbungen nehmen die Initiatoren ab sofort auf ihrer Facebook-Präsenz Willi&Söhne im Internet entgegen.

Einen festen Termin für die Installation der Pfandbalken gibt es nach Aussage der Verantwortlichen noch nicht. Aber Linus Wortmann ist sicher, dass es nicht mehr lange dauert.

„Vor den Osterferien werden die ersten in der Innenstadt hängen.“