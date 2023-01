Lüdenscheider Verein veranstaltet große Nachhaltigkeitsmesse

„Hürden so gering wie möglich halten“

+ © Nachhaltig leben in Lüdenscheid e.V. Der Verein Nachhaltig leben in Lüdenscheid hat inzwischen auch sein eigenes Logo. © Nachhaltig leben in Lüdenscheid e.V.

Am 27. Februar ist Markttag. Zeit für ein Schwätzchen inmitten von allerlei frischen Angeboten an vielen Ständen. Nicht alles ist unbedingt zum schnellen Verzehr bestimmt, manches muss sicherlich noch nachreifen. Doch auch das ist der Sinn der Bildungsmesse mit dem Markt der Möglichkeiten.

Lüdenscheid - Dazu lädt der Verein Nachhaltig leben in Lüdenscheid gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Umwelt und Klima für den Februar-Montag ein. Von 15.30 bis 18.30 Uhr will man in der Pausenhalle der Staberger Gymnasien den nächsten Schritt ins Themenfeld „Lebenslanges Lernen und Kultur“ machen.

Der erste Schritt war Ende November 2022 ein Vernetzungstreffen all jener, die sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) befassen. Damit hat der Verein den vielversprechenden Grundstock für eine Ideenbörse gelegt, den es nun weiterzutragen gilt. Die nächsten Schritte sind geplant: Im Mai folgt ein Jugend-Nachhaltigkeitstreffen und am 18. Juni dann ein Nachhaltigkeitsfestival, verbunden mit dem Tag der offenen Schulimkerei.



Die Einladung zur Bildungsmesse, die Vorsitzende Ulrike Rohlmann und ihre Mitstreiter jetzt auf den Weg gebracht haben, richtet sich an die Bildungseinrichtungen der Region. Das ist betont weit gefasst: neben Schulen und Kitas gilt sie auch Eltern und Kindern. „Es ist so wichtig, die richtigen Menschen zu erreichen“, findet Ulrike Rohlmann. Aus eigener Erfahrung weiß die pensionierte Lehrerin, wie hoch die Arbeitsbelastung in Schulen und Kindergärten ist: „Deshalb ist es ein besonders Anliegen des Vereins, die Hürden für nachhaltige Projekte so gering wie möglich zu halten und die Umsetzung sowohl personell als auch mit Materialien zu unterstützen.“



Jede Idee ist willkommen

Eigene Projekte vorstellen, neue kennenlernen, die Verbreitung gemeinsam erleichtern – das ist das Ziel der Bildungsmesse. „Egal ob Mülldetektive, Energiescouts, Schulgärten, Lebensmittelrettung fairer Handel oder anderes – jede Idee ist willkommen.“ Wer sich nur informieren möchte, natürlich ebenso.



Eine Anmeldung, gerne auch weitere Anregungen, wünscht man sich zur besseren Vorbereitung bis zum 15. Februar an verein@nachhaltig-luedenscheid.de.