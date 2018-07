Flaschen gehören ab sofort in die Pfandbalken

Lüdenscheid - Die entwürdigende und nicht ungefährliche Suche nach Pfandflaschen in Müllbehältern soll aufhören. Ab sofort können Flaschensammler sich an neu installierten Pfandbalken bedienen.

Nach langen Vorbereitungen und einigen Verzögerungen ist es nun so weit: Der Verein Onkel Willi & Söhne und der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) beginnen mit der Testphase für die Aktion Pfandbalken.

Die soll es den Flaschensammlern ersparen, in Mülleimern nach Pfandflaschen zu wühlen und sich an Scherben zu verletzen oder in Essensreste zu greifen.

Willi-Sprecher Linus Wortmann und die beiden STLer Volker Bleck und Danny Müller schraubten am Karussellplatz, im Rosengarten, am Sternplatz sowie in der Oberstadt zunächst neun Flaschenhalter an Abfallbehälter.

Die Aktion wird finanziert durch Einnahmen aus dem Stadtfest sowie die Unterstützung der Herscheider Firma Gust. Alberts GmbH, aus dessen Produktion die ersten 20 Pfandbalken stammen.

Zeitverzug gab es laut Wortmann nicht bei der Produktion in Herscheid, sondern bei der Gestaltung der Pfandbalken durch Künstler. Dabei sind nicht nur ambitionierte Designer zur Tat geschritten. Einige der Sammelvorrichtungen wurden in Kindergärten verschönert.

Der STL will in der Testphase beobachten, wie die Bevölkerung auf die Aktion Pfandbalken reagiert.