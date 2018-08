Strandleben im Binnenland

"End of the Line"

+ © Sebastian Schmidt Mit Drink und Sonnenbrille: Gut gelaunte Menschen in lässigem Outfit prägten am Samstag das Bild bei der jüngsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „End of the Line“. © Sebastian Schmidt

Lüdenscheid - Musik und Massenandrang – die Veranstaltungsreihe „End of the Line“ gilt gemeinhin als heller Stern am Lüdenscheider Party-Himmel. Und die jüngste Ausgabe der Feier-Serie am Samstag bestätigte das Bild einer Erfolgsgeschichte. Kurz: Es knisterte im Bahnhofsquartier.