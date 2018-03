"Donnerstags im Rosengarten" lebt wieder auf

Lüdenscheid - Was gut ist, kommt wieder: Am 19. Juli lebt im Herzen der Stadt die Veranstaltungsreihe „Donnerstags im Rosengarten“ wieder auf. Bis zum 30. August werden jeden Donnerstagabend Coverbands auftreten und – sofern das Wetter mitspielt – für Stimmung sorgen.

2013 fand die letzte Veranstaltung dieser Art im Rosengarten statt. Anschließend zog man auf den Rathausplatz, danach zur Schützenhalle am Loh. Nach längerer Pause haben sich nun die Anrainer am Rosengarten in Zusammenarbeit mit Dahlmann zusammengeschlossen, um die Reihe wieder aufleben zu lassen.

Das bewährte Konzept wird beibehalten, die Genehmigung seitens der Stadt ist frisch erteilt. Federführend ist das Quartett Nihad Kumalic, Bernd Meyer, Patrick Jaeschke und Jürgen Wigginghaus als Gemeinschaft der Anlieger. „Wir haben bereits die Queen Kings mit ihrem neuen Frontmann verpflichten können“, verriet Jürgen Wigginghaus, in bewährter Weise für das musikalische Management zuständig. Jetzt, wo die Genehmigung vorliege, könne man Kontakt mit weiteren Bands aufnehmen – „da spielt uns der Wochentag in die Hände. Da haben die meisten Bands noch freie Kapazitäten.“

Die Bühne wird auf der kurzen Seite des Rosengartens aufgebaut, bei Regen können die Gäste im Brauhaus Schutz suchen. Für acht Euro Eintritt gibt's Musik, Getränke, kleine Speisen und ein Treffen unter Freunden. Ganz so streng sehen die Veranstalter die Einlasskontrollen nicht - „wer nur durch will, darf natürlich“. Aber eine Veranstaltungsreihe dieser Größe kostet viel Geld. Insofern hofft das Quartett auf die Ehrlichkeit der Konzertbesucher.

Vorverkauf, Programm, Bandverpflichtungen, Sponsorensuche, Werbung, Dauerkarten – auf die Veranstalter wartet noch jede Menge Arbeit. Ideen haben sie genug: „Ich könnte mir so einen Heimathelden-Abend vorstellen. Oder ein, zwei Samstage mit Musik, die nicht so massentauglich ist“, so Wigginghaus. So oder so – die Neuauflage des Lüdenscheider Open-Air-Sommers im Anschluss an die Fußball-WM ist in "trockenen Tüchern".