Lüdenscheider unterstützen Kinderkrankenhaus in der Ukraine

Von: Kerstin Zacharias

Dank zahlreicher Spender und Unterstützer konnte ein Hilfstransport mit Lebensmitteln in Richtung Ukraine geschickt werden. © Kerstin Zacharias

Nachdem der Verein „Wir für Lüdenscheid“ mit Hilfe zahlreicher Spender und Unterstützer bereits Hilfstransporte in die Ukraine ermöglicht hatte, machte sich nun ein Lastwagen voller Lebensmittel zu einem Kinderkrankenhaus nach Lwiw auf.

Lüdenscheid - Mit Beginn des Krieges in der Ukraine war den Aktiven des Vereins „Wir für Lüdenscheid“ schnell klar: „Da müssen wir etwas tun.“ Und so haben sie in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Wegen Spenden gesammelt.

Unterstützung durch Essener Unternehmer und die Caritas

Dabei haben sie sich von Beginn an professionelle Hilfe an die Seite geholt, nicht zuletzt um sicherstellen zu können, dass die Hilfen auch bei den Betroffenen ankommen: Mit der fachlichen Expertise und den persönlichen Kontakten des Essener Unternehmers Thomas Schiemann und dessen Kooperation mit dem Caritasverband in Essen wurde jetzt ein Hilfstransport mit Lebensmitteln an ein Kinderkrankenhaus in Lwiw entsendet.

Spenden in Höhe von 12 500 Euro ermöglichen Transport von Lebensmitteln

„Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft von Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen aus Lüdenscheid konnten für den Hilfstransport Spendengelder in Höhe von 12 500 Euro bereitgestellt werden“, freuten sich Marc Tegtmeyer, Jens Ellermann und Caritasdirektor Stefan Hesse.

Welche Hürden es bei den Hilfstransporten zu überwinden gilt, wie groß das Leid ist, ebenso aber auch die Dankbarkeit – das schilderte Schiemann den Aktiven aus erster Hand und sorgte damit nicht zuletzt auch für Transparenz für die Spender.