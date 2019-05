Paket-Panne bei Hermes: Das war der Grund

Lüdenscheid - Der Irrtum mit fehlgeleiteten Paketen ist aufgeklärt. Ein Hermes-Manager hat sich bei Sandra Manß entschuldigt.

Fehlgeleitete oder nicht zugestellte Hermes-Paketsendungen, die am Donnerstag angeblich auf dem Schrottplatz an der Dammstraße entgegengenommen worden sind, sorgten am Wochenende für reichlich Gesprächsstoff in der Kreisstadt.

Jetzt hat der Paketdienst mit einer Erklärung reagiert. Der Grund für das vermeintliche Verschwinden der Pakete war demnach eine „technische Panne“.

Wie der regionale „Manager Last Mile“ von Hermes Germany erklärt, hatte ein neuer Zusteller des Paketdienstes Probleme mit dem elektronischen Scanner. Der Mitarbeiter sei erst eine Woche zuvor eingearbeitet worden und habe keine andere Adresse als die der Lüdenscheider Autoverwertung (AVL) von Sandra Manß eingeben können.

Darauf habe das System als Empfangsadresse den Schrottplatz gemeldet. Tatsächlich liegt der zuständige Hermes-Shop, der Pakete entgegennimmt, in der Nachbarschaft der AVL. Es ist das Blumengeschäft „Tanjas Sonnenblume“ am Friedhofseingang.

Wie der Hermes-Manager gegenüber der Redaktion erklärt, sei er am Samstagmorgen eilig mit einem Blumenstrauß zu Sandra Manß gefahren und habe sich bei ihr für die Unannehmlichkeiten entschuldigt.