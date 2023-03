Lüdenscheider Unternehmer sammeln fast 7000 Euro für Erdbebenopfer

Von: Torben Niecke

Teilen

Enrico Huntjens, Münur Yildiz, Emrah Sahin, Rene Pajer, Baris und Burak Yildiz und Arhur Dulinski (von links) freuen sich sehr über die fast 7000 Euro Spendengelder. © Torben Niecke

Die Spendenaktion der Akteure von „Help for Turkey and Syria“ war ein voller Erfolg. Zusammen gelang es den Lüdenscheider Unternehmer fast 7000 Euro zu sammeln.

Sehr zufrieden zeigten sich die Akteure von „Help for Turkey and Syria“ über die Spendensumme in Höhe von 6827 Euro, die sie innerhalb von zwei Wochen gesammelt hatten. „Danke an alle Beteiligten und Spender. Das ist eine sehr schöne Geste,“ sagt Münur Yildiz von „Grünzeugs Lüdenscheid“. Zusammen mit seinen Söhnen Baris (mymarktstand.de) und Burak sowie den Lüdenscheider Unternehmern Emrah Sahin (SaFi Testzentrum) und Arthur Dulinski (likemachines) hatte er einen Spendenaufruf gestartet, um für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien zu sammeln. Mit der Hardcore Help Foundation – im Bild Enrico Huntjens und Rene Pajer – habe man eine Organisation gefunden, die wisse, wie sie die Spenden sinnvoll einsetze. Etwa die Hälfte der Spendensumme sei bereits an ein Dorf in der Provinz Kahramanmaras gegangen. Die andere Hälfte wolle die Foundation für logistische und organisatorische Zwecke nutzen, beispielsweise für den Transport von Hilfsgütern.