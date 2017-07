Hueck-Stipendium für Lukas Jäger

Lüdenscheid - Lukas Jäger hat von der Eduard Hueck GmbH & Co.KG das Hueck-Stipendium 2017 erhalten. Geschäftsführer Thomas Polonyi gratulierte dem 19-jährigen Lüdenscheider am Freitag, ebenso Bürgermeister Dieter Dzewas.

„Mein Maschinenbaulehrer am Berufskolleg für Technik (BKT) hat mich auf das Stipendium hingewiesen und ich habe mich beworben“, sagte Lukas Jäger, der zunächst an der Freien Christlichen Realschule seinen Abschluss gemacht hat und danach das Vollabitur am BKT mit dem Schwerpunkt Mathematik und Maschinenbau. Im September werde er mit dem Maschinenbau-Studium an der Technischen Universität Braunschweig beginnen.

Zurzeit absolviert er einen Ferienjob bei Hueck, weltweit Produzent und Anbieter von Aluminiumprofil-Systemen für Fenster-, Türen- und Fassadenanwendungen. Das Unternehmen feierte vor drei Jahren seinen 200. Geburtstag und ist das zweitälteste in Lüdenscheid.

Anlässlich des Jubiläums wurde die Idee geboren, junge Leute zu unterstützen, die sich für ein Studium in den Ingenieurwissenschaften entschieden haben, aber sich auch sozial engagieren. „Wir sind uns sicher, mit Lukas Jäger die richtige Entscheidung getroffen und einen guten Griff gemacht zu haben“, sagte Thomas Polonyi gestern und betonte, bei Hueck habe Bildungs- und Chancengleichheit eine lange Tradition.

Das Stipendium umfasst eine Semester-Unterstützung von 500 Euro während der Regelstudienzeit. Natürlich sei das Unternehmen daran interessiert, die Verbindung mit dem Stipendiaten weiterzuentwickeln. Personalchefin Linda Norenkemper sprach von einer „Win-win-Situation“. Gleichzeitig zeigte sie sich enttäuscht über die Resonanz auf das Stipendium. „Wir haben drei Bewerbungen bekommen, obwohl wir zehn Schulen angeschrieben und eingeladen haben, verbunden mit Führungen durch unser Unternehmen.“

Bürgermeister Dieter Dzewas meinte, dies liege sicherlich daran, dass nur noch knapp 40 Prozent der Lehrer aus Lüdenscheid kämen und den Pendlern die Anbindung an die Struktur der Wirtschaft in Lüdenscheid fehle.

Doch zurück zu Lukas Jäger: Seine Bewerbung überzeugte auch, weil er sich seit rund zwei Jahren in seiner Freizeit für das Rotarier-Projekt „Sprache verbindet“ engagiert und zwei syrischen Kindern hilft. „Das ist eine schöne Erfahrung.“ Als nächstes steht nun die Organisation des Umzugs nach Braunschweig an – mit dem Hueck-Stipendium im Gepäck.