Siku präsentiert Weltneuheit auf Spielwarenmesse in Nürnberg

Toddys für Kinder ab 18 Monaten

+ © Siku Der Spielzeughersteller Siku aus Lüdenscheid präsentiert auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erstmals die Toddys der Öffentlichkeit. © Siku

Für das Unternehmen Sieper GmbH - Spielzeughersteller aus Lüdenscheid, der mit seinen Produkten Siku und Wiking weltweit in Kinderzimmern zu finden ist - ist die Spielwarenmesse in Nürnberg ein Pflichttermin. In diesem Jahr präsentiert Siku aus Lüdenscheid auf der Spielwarenmesse in Nürnberg eine Weltneuheit: die „Toddys“.