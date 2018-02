Angriffe passen ins Schema - Lüdenscheider vor Gericht

Lüdenscheid - Ein 25-jähriger Lüdenscheider muss sich in einem Unterbringungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung sowie Hausfriedensbruchs und Körperverletzung in zehn Fällen vor der 6. großen Strafkammer des Landgerichts Hagen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, immer wieder arglose Passanten attackiert und teilweise verletzt zu haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Beschuldigte gemeingefährlich ist.

Ist der blasse junge Mann psychisch so schwer krank, dass dauerhaft eine Gefahr für die Allgemeinheit von ihm ausgeht? Welche Rolle spielt der Drogenmissbrauch für seinen Zustand? Und: Können Medikamente sein Verhalten so stabilisieren, dass er in Freiheit bleiben kann? Oder gehört er langfristig hinter die Mauern einer Forensik?

Bevor ein psychiatrischer Sachverständiger sich dazu äußert, vernimmt die Kammer weitere Zeugen. Dazu gehört eine junge Polizeibeamtin.

Sie hat die Vermisstenanzeige einer Mutter bearbeitet, deren Sohn aber dann plötzlich wieder auftauchte. Der damals Zehnjährige berichtete im Elternhaus und bei der Polizei über den Vorfall.

Er habe mit einem Freund auf einem Spielplatz Ball gespielt, der Mann habe zunächst zugeschaut. Plötzlich habe der ihn festgehalten und nach seinem Namen gefragt. Und als er ihn nicht sagen wollte, habe er ihn in den Magen geboxt.

Im Polizeiprotokoll findet sich eine Information, nach der der Beschuldigte den kleinen Jungen schon vorher einige Male verfolgt, aber „sonst nichts gemacht“ habe. Als der Mann bei der Polizei erscheint, um sich vernehmen zu lassen, redet er „total wirres Zeug“, so die Beamtin im Zeugenstand.

Der Angriff auf einen 16-Jährigen ein paar Monate später passt ins Schema. Vor Richterin Dr. Bettina Wendlandt sitzt ein Punker, der sagt: „Damals habe ich noch anders ausgesehen.“ Jetzt baumeln wie Trophäen Mercedes-Sterne an Jacke und Rucksack, ein Kronkorken einer Bierflasche dient als Ohrring.

Der junge Mann berichtet, der Beschuldigte habe ihn im April nach Geld und Zigaretten gefragt – allerdings ohne Erfolg. „Da ist er laut geworden und hat mir eine Backpfeife gegeben.“

Die Richterin fragt den 25-Jährigen, ob er sich an den Vorfall erinnern kann. Der sitzt grinsend neben Strafverteidiger Dirk Löber und sagt: „Eigentlich nicht. Das ist ja schon so oft passiert.“

Der Prozess wird am Mittwoch um 9.30 Uhr mit der Erstattung des psychiatrischen Gutachtens fortgesetzt.