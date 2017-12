Umweltbeirat gegen Flächenverbrauch

Lüdenscheid - Der Umweltbeirat der Stadt wendet sich gegen die verstärkte Nutzung von natürlichen Freiräumen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.

Beiratsmitglied Enno Günnigmann von der Naturwissenschaftlichen Vereinigung (NwV) soll nach dem Willen des Gremiums eine Stellungnahme verfassen, die an die Entscheider in Stadt und Kreis adressiert sein soll.

Hintergrund ist ein Gutachten, das der Märkische Kreis und die Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung laut Günnigmann beim Kölner Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen in Auftrag gegeben haben. Danach haben die Planer sogenannte Suchräume definiert, die langfristig für den Bau von Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe zur Verfügung gestellt werden könnten.

Auf Lüdenscheider Stadtgebiet kämen laut Gutachten drei Gebiete in Frage: Auf dem Areal „Südlich Rosmart“ sollen nach Worten des NwV-Sprechers 33 Hektar ausgewiesen werden. Im Bereich „Nördlich Dickenberg“, an der Landstraße 692 in Richtung Nachrodt-Wiblingwerde, hinter dem Autobahnanschluss Lüdenscheid Nord, gebe es nach Angaben aus Köln 140 Hektar Freiraum, die für Gewerbeansiedlungen geeignet sind. Und „Westlich Heedfeld“ sei von einer Ausweisung von 68 Hektar die Rede.

"Erhebliche Eingriffe in die Landschaft"

Der Umweltbeirat befürchtet durch massive Bebauung „erhebliche Eingriffe in die Landschaft“ und die „dauerhafte Zerschneidung von Freiräumen“ sowie „starke Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes“. Außerdem bezweifelt Enno Günnigmann die Richtigkeit der Prognosen der Gutachter. „Das stimmt hinten und vorne nicht.“ Nach seinen Kenntnissen hätten die Auftraggeber aber immerhin rund 300 000 Euro für das Gutachten ausgegeben.

Am Beispiel Gewerbegebiet Rosmart blickt der NwV-Experte auf die Kritik des Umweltbeirates zurück, die angesichts des vorhergesagten Flächenbedarfs laut geworden war. „Niemand hat auf uns gehört. Damals wurde die Landschaft dort dauerhaft zerstört. Und heute werden die Grundstücke dem produzierenden Gewerbe angeboten wie Sauerbier.“ Der „größte Klops“ sei vor diesem Hintergrund der „Neubau des Kletterparks mit Café“.

"Methode der Berdarfsermittlung zweifelhaft"

Schützenhilfe bekommt das Gremium vom städtischen Umweltfachmann Hans-Jürgen Badziura. Er halte die Methode der Bedarfsermittlung per Gewerbe- und Industrieflächenprognose (Gifpro) für „fragwürdig“, sagt Badziura. Denn diese Prognosen seien „rückwärtsgewandt“ und bezögen sich auf Daten aus der Vergangenheit.

Auch die Untere Landschaftsbehörde hat sich nach den Worten Enno Günnigmanns schon skeptisch geäußert. Danach sei die Ausweisung so großer Flächen „mit dem Schutz des Freiraums“ oder mit dem gesetzlichen Artenschutz „nicht vereinbar“.

Günnigmann: „Teile der definierten Suchräume liegen sogar in einer Wasserschutzzone.“