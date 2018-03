Kritik an Kahlschlägen an Lüdenscheider Straßen

An der Werdohler Landstraße haben sich nach den Rodungen der Hänge ganz neue Perspektiven ergeben und eröffnen vom Hit-Markt einen Blick auf das Postverteilungszentrum an der Noltestraße. Der Umweltbeirat kritisiert den Kahlschlag.

Lüdenscheid - Friedhelm Teutenberg, Vorsitzender des Umweltbeirates, nahm den Kahlschlag an einigen Straßen in der Stadt zum Anlass, die Verwaltung zu mehr Transparenz im Vorfeld zu ermahnen.

„Wenn es eine Gefährdung für den Verkehr oder für Fußgänger gibt, dann sollte das vor einer größeren Hangrodung oder der Fällung von Bäumen den betroffenen Anwohnern verständlich gemacht werden“, appellierte er in der Sitzung des Gremiums an die Verwaltung.

Hintergrund seiner Kritik war der Kahlschlag an der Buschloher Straße (wir berichteten), wo im oberen Bereich jetzt ein baumfreier Blick auf Pöppelsheim möglich ist.

Juliana Tackmann, beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) für die Begutachtung und Bewertung von Bäumen im öffentlichen Raum zuständig, erklärte, normalerweise würden Bürger im Vorfeld über solche Maßnahmen informiert.

Das sei auch an der Buschloher Straße vorgesehen gewesen. „Aber dann ist der Sturm ,Friederike’ dazwischen gegrätscht, und das ist leider hinten runter gefallen“, erklärte sie. Die Bäume an dem Hang seien zu 70 Prozent vom Eschentriebsterben betroffen gewesen.

Teutenberg erinnerte aber noch einmal daran, dass man mit vorzeitiger Information Ärger vermeiden könne, wie zum Beispiel an der Hotopstraße, als dort zahlreiche Kastanien von einem Pilz befallen waren und gefällt werden musste. „Damals hat es einen Ortstermin für die Anwohner gegeben, bei dem sogar der Bürgermeister persönlich zugegen war.“

Kritik äußerten die Mitglieder auch an Kahlschlägen wie zum Beispiel an der Lösenbacher Landstraße oder der Werdohler Landstraße im Bereich der Zufahrt zur Autobahn. „Da sind ja vom zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW gewaltige Gerätschaften im Einsatz, die bis zu 20 Meter tief in den Hang eingreifen. Man sollte mit mehr Vorsicht und Verstand an so etwas herangehen.“