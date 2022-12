Gründerfamilie zieht sich zurück

Lüdenscheider Traditionsunternehmen an norwegischen Konzern verkauft

Von: Susanne Kornau

Neben dem Hueck-System-Standort an der Loher Straße gibt es noch Hueck-Extrusion in der Elspe (Strangpressen, Gießerei) sowie die Hueck-Service-Gesellschaft (Management/Personalwesen). © Cedric Nougrigat

Vor einem halben Jahr hat Hueck Verkaufsgerüchte noch nachdrücklich dementiert. Am Donnerstag dann kam die Vollzugsmeldung: Das Lüdenscheider Traditionsunternehmen mit Standorten an der Loher Straße (Hueck System) und in der Elspe (Hueck Extrusion) wird Teil der norwegischen Unternehmensgruppe Norsk Hydro Asa.

Lüdenscheid – Die Vereinbarung zur Übernahme sei unterzeichnet, hieß es. Doch noch müssen die Wettbewerbsbehörden zustimmen. „Wir hoffen auf Ende Januar“, sagt Hueck-Sprecher Rafael Wilk: „Bis dahin sind wir noch Wettbewerber.“ Details würden erst nach der endgültigen Unterschrift ausgearbeitet.



Die Übernahme erfolgt laut Mitteilung auf der Hydro-Seite im Internet zu einem Unternehmenswert von rund 60 Millionen Euro. Im Jahr 2021 habe Hueck einen Umsatz von 172 Millionen Euro gemacht. Und: Die Strangpressen seien eine „großartige Erweiterung des Extrusions-Portfolios der Hydro in Europa“. Mit der Übernahme habe man in Deutschland künftig insgesamt 2000 Beschäftigte.



Rund 500 davon bringt Lüdenscheid ein. Die informierte die Firma Hueck am Donnerstag im Rahmen einer Betriebsversammlung vor Ort an der Loher Straße sowie hybrid. Die Stimmung sei, so sagt Marketing-Leiter Wilk, eigentlich recht positiv: „Wir sind optimistisch.“



Auch Torsten Kasubke, 1. Bevollmächtigter der IG Metall, begrüßte auf Nachfrage, „dass ein strategischer Investor gefunden wurde“. Er ist zuversichtlich: Das Unternehmen biete gute tarifliche Bedingungen. „Und sie haben eine Mitbestimmungskultur. Das hätte schlimmer kommen können.“



Hueck betont den Wert eines „strategischen Käufers“: Ein solcher Investor kaufe nicht, um ein Unternehmen zu filetieren, hieß es, er wolle seine Präsenz in Deutschland und Europa stärken und eine solide Basis für weiteres Wachstum im integrierten Geschäftsmodell schaffen. Hydro ist ein norwegischer Aluminium- und Energiekonzern, der bereits über mehrere Standorte in Deutschland verfügt. „Es wird ein sehr, sehr starker Fokus darauf gelegt, dass die Reise auch weitergeht hier. Wir haben einen Hafen gefunden, wo wir uns weiterentwickeln können“, gibt Wilk die Stimmung im Hause wider.



Gründerfamilie zieht sich zurück

Hinter dem Verkauf steckt die erklärte Absicht der weitverzweigten Gründerfamilie Hueck, sich aus dem industriellen Geschäft zurückzuziehen. 2021 verkaufte die Familie bereits den Scheinwerfer-Spezialisten Hella (Lippstadt), nun also den Lüdenscheider Traditionsbetrieb. Bereits seit Jahren werde Hueck von externen Geschäftsführern und einem Beirat geführt, heißt es. Der Haupteigentümer, inzwischen über 70, finde in der Familie keine Nachfolger. Auch deshalb will man den mehr als 200 Jahre alten Familienbetrieb für die Zukunft sichern. Weiter steht in der Mitteilung des Unternehmens:



„Mitglieder der Familie Hueck haben die Firma gegründet und über Generationen durch Höhen und Tiefen weiterentwickelt. Nachdem die operative Führung bereits seit längerem in den Händen Dritter liegt, war es aus Sicht der Familie Hueck an der Zeit, sich auch vom Eigentum zu trennen.“



Das geschehe im Interesse des Unternehmens und des Standortes. Der Familie falle dieser Schritt nicht leicht, man habe aber eine neue Eigentümerin gefunden, „die in der Lage ist, die Firma verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen. Die Familie Hueck bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Stadt Lüdenscheid“.



Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wurde am Donnerstag in einem persönlichen Gespräch von der Hueck-Geschäftsführung informiert. „Mir wurde versichert, dass es sich um eine strategische und positive Entscheidung für den Standort handeln soll. Negative Folgen seien nicht zu erwarten“, sagt er auf Nachfrage. Er findet: „Das sind erst einmal gute und wichtige Nachrichten für die Stadt und vor allem für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ In Kürze wolle er sich „detailliert über die weiteren Planungen informieren lassen“.