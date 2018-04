„Käfigtanzen“  zum Start der Lüdenscheider Thekentour

Lüdenscheid - Herbe Kollision auf dem Graf-Engelbert-Platz. Der Aufbau für die zentrale Eröffnung der Thekentour kollidierte am Samstagabend fein abgestimmt mit der inszenierten „Zeitreise durch unsere Stadt“. Verlierer: Akteure des szenischen Spiels und die Zuhörer.

Satte vierzig Minuten Verspätung legten die rührigen Macher der Thekentour hin, ehe Singer-Songwriter Edy Edwards das mit einem Drahtgeflecht abgesicherte Dach des Technikcontainers vor der Stadtbibliothek entern konnte. Launig verkündete er den Beginn von „Käfigtanzen“.

Zwei Songs, dann hörte das Publikum, viele mit Bier und Bratwurst bewehrt, zu. Edwards streute da noch seine eigenen Songs ein, eine inhaltliche Mixtur aus Leben, Liebe, Alltagskritik und Lebensgefühl. Kam gut an. Allmählich füllte sich der Platz. Nach Edwards legte die Band „Startblock“ ihren Auftritt hin, gefolgt von „Funcascade“ mit dem Altenaer Rampenhäuptling Tlako Mokgadi und Lebensgefährtin Ulrike Wagner.

Musik aus der Büchse, Gesang live. Da kam schnell Stimmung auf und Tlako heizte die Menge fröhlich auf in Richtung Party machen. Als sich die Eröffnung der Thekentour unter freiem Himmel dem Ende zuneigte, war der Platz schier überfüllt, viele Kneipen schon gut besucht, die Wilhelmstraße dicht bevölkert, standen bereits Hunderte Zuschauer vor der Erlöserkirche, da dort die Preview der „LichtRouten“ lief.



„Tlakomania“ versorgte das junge Publikum im prallvollen Lönneberga mit Reggae. Schweißtreibend war der Abend in so manchem schier überfüllten Lokal, so auch in der Altdeutschen Bierstube.