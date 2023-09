Lüdenscheider Taxi-Fahrer klagen über schlechten Standort 

Zugebaut

+ © Paffendorf, Fabian Laut Taxi-Unternehmer Tarkan Kagba würde ein Haltepunkt vorm Stern-Center mehr Sinn machen als Fahrradständer. © Paffendorf, Fabian

Die obere Altenaer Straße hat sich in den vergangenen Jahren auch baulich verändert. Die Konsequenz: Der Taxi-Haltepunkt und die Sammelstelle sind nicht mehr ohne Weiteres vom Sternplatz aus für Fahrgäste einsehbar.

Lüdenscheid – Hat die Stadt Lüdenscheid den Taxifahrern das Geschäft „verbaut“? Ja, lautet die Antwort nach Ansicht des Taxi-Unternehmers Tarkan Kagba. Er und seine Kollegen hätten seit geraumer Zeit Probleme damit, überhaupt von potenziellen Fahrgästen vom Sternplatz aus gesehen zu werden. Denn der einzige Haltepunkt zur Fahrgastaufnahme und die Taxi-Sammelstelle an der oberen Altenaer Straße seien mittlerweile baulich verdeckt worden und nicht ausreichend ausgeschildert.

+ Vom Sternplatz aus sind die Sammelstelle sowie der Haltepunkt durch die Terrassenaufbauten nicht mehr zu sehen. © Paffendorf, Fabian

„Insbesondere für ältere Menschen, die nach einem Besuch in einem der Ärztehäuser am Sternplatz nach Hause wollen, ist die Situation unzumutbar“, erklärt Tarkan Kagba und zeigt bei einem Gang über den Sternplatz auf, wie sich die Situation aktuell darstellt. Und tatsächlich ist es so, dass vom Standpunkt am Rathausbrunnen aus gesehen, weder der Taxi-Haltepunkt neben der Einfahrt zum Rathausparkhaus noch die unter der Alten Post gelegene Sammelstelle für Taxen auszumachen ist. Beides ist verdeckt. Der Terrassenbau vor dem ehemaligen Café Schröder’s und auch die erhöht aufgebaute Außengastronomiefläche des Restaurants Mrs. Anh versperren die Sicht. „Die Konsequenz daraus ist, dass die alten und auch gebrechlichen Menschen auf der Suche nach einem Taxi erst einmal den Weg runter bis zum unteren Eingang des Stern-Centers gehen müssen, um zu sehen, ob ein Wagen da steht“, sagt Kagba.

+ Dass sich unterhalb der Alten Post die Taxi-Sammelstelle befindet, ist auf dem Sternplatz nicht hinreichend ersichtlich ausgeschildert. © Paffendorf

In den Wintermonaten sei es daher schon dazu gekommen, dass Senioren auf der Suche nach einem Taxi gestürzt wären. Den Frust der Fahrgäste über die Situation bekämen die Taxifahrer jederzeit ab – ohne selbst etwas dafür zu können. Mit seinen Kollegen habe Tarkan Kagba schon mehrfach über die Problematik gesprochen, das Thema soll nun auch beim nächsten Treffen des Taxiverbands auf die Tagesordnung wandern. Ebenso wie auch ein möglicher Lösungsansatz, den die Unternehmer auf dem Schirm haben.

„Es wäre doch ideal, wenn der Haltepunkt an der Altenaer Straße auf die andere Seite verlegt werden würde“, sagt Kagba und verweist auf die Fläche neben dem unteren Stern-Center-Eingang. Dort wo aktuell gegenüber des Restaurants Mrs Ahn die Fahrradstellstation angebracht ist, wäre ein idealer Platz. „Die Stellplätze werden eh so gut wie nie genutzt, wie man jeden Tag sehen kann. Die bringen nichts und können weg“, sagt der Taxiunternehmer.

Eine gute Idee, um gesehen zu werden wär’s nun ja, dennoch denkt man bei der Stadtverwaltung keinesfalls daran, die Stellplätze für Fahrräder in absehbarer Zeit aufzugeben, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz klar macht. „Wir stellen täglich fest, dass die Stellflächen von Radfahrern genutzt werden. Außerdem sind wir uns sicher, dass das Fahrrad zukünftig auch in Lüdenscheid eine größere Rolle als Fortbewegungsmittel spielen wird“, sagt Prillwitz. In diesem Zusammenhang verweise man auf die Nachhaltigkeitsstrategie für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt.

+ Der einzige Haltepunkt für Taxis befindet sich nunmehr neben der Einfahrt zum Parkhaus des Rathauses. © Paffendorf, Fabian

„Darin ist als Ziel unter anderem vorgesehen, dass Radfahrer bis 2030 zehn Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens ausmachen sollen. Und: Das Radverkehrsnetz soll sowohl im Stadtgebiet als auch interkommunal ausgeweitet werden“, erklärt der Stadtsprecher. Dementsprechend dürften die Fahrradständer zukünftig noch häufiger genutzt werden. Ein Versetzen wäre außerdem nicht ohne größeren Aufwand möglich und sei aktuell keine Option.

Auch was den Terrassenbau vor den Gastronomielokalen an der oberen Altenaer Straße angeht, sei man sich keiner Fehler bewusst. „Zum Zeitpunkt der Genehmigung gab es keine Einwände von den betroffenen Fachdiensten“, sagt Prillwitz. Grundsätzlich aber sei man bereit, den von der Situation betroffenen Taxi-Unternehmen entgegenzukommen. „Zunächst einmal wäre es nötig, dass die Betroffenen in dieser Angelegenheit Kontakt mit uns aufnehmen. Dann würden wir uns mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen, um nach einer zufriedenstellenden Lösung zu suchen“, erklärt Sven Prillwitz.

Eine neue Beschilderung könne dabei eine Option sein. Und auch eine Verlagerung des Taxi-Haltepunkts wäre eventuell eine Idee. „Um das sinnvoll entscheiden und prüfen zu können, braucht es aber zunächst Gespräche“, sagt der Stadtsprecher.