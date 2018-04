Lüdenscheider Tankstelle ausgeraubt: Betreiber lobt 1000 Euro-Belohnung aus

Lüdenscheid - Am 26. März wurde die Jet-Tankstelle an der Bräuckenstraße in Lüdenscheid überfallen. Jetzt wurde eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

Am 26. März verließ ein Angestellter der Jet-Tankstelle an der Bräuckenstraße gegen 0.20 Uhr das Gebäude. "Unmittelbar an der Tür drängte ein bislang unbekannter Täter den 22-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zurück", schilderte die Polizei den Vorfall. Drinnen forderte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er die Beute an sich genommen hatte, flüchtete er. So wurde der Täter beschrieben Der Täter sei mindestens 1,85 Meter groß, von schlanker Statur, komplett schwarz gekleidet und maskiert gewesen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der 22-jährige Angestellt blieb unverletzt. Auch die Jet Tankstellen Deutschland GmbH geht in die Offensive, den Täter zu ermitteln. Dafür wurde nun ein finanzieller Anreiz ausgelobt. So will Jet die Fahndung beschleunigen "Wir verpflichten uns hiermit, demjenigen eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro zu zahlen, der Hinweise gibt, die zur Ergreifung der/des Täter/-s im betroffenen Ermittlungsverfahren führen", betont die Gesellschaft in einem Schreiben. Die Belohnung sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger, "zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört", bestimmt. Ausgeschlossen ist die Belohnung selbstverständlich auch für eventuelle Tatbeteiligte. "Die Belohnung wird erst nach Ergreifung des Täters und nach der Anklageerhebung durch die zuständige Staatsanwaltschaft fällig. Eine Verteilung der Belohnung gemäß § 660 BGB wird entsprechend einer eventuellen Entscheidung der Polizei-/Justizbehörden erfolgen. Auf den Widerruf der Auslobung verzichten wir", heißt es in dem Schreiben weiter. Der derzeitige Ermittlungsstand Die bisherigen Ermittlungen haben laut Polizei ergeben, dass neben Bargeld auch Zigaretten im Wert von 5.500 Euro geraubt wurden. Die Zigarettenstangen steckte der Täter in blaue Müllbeutel und flüchtete zu Fuß von der Tankstelle nach links in Richtung Bräuckenkreuz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-5216 oder 9099-0 entgegen.