Beschlossen: 2018 gibt's keine weiteren verkaufsoffenen Sonntage mehr

Lüdenscheider Rat folgt einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung

Lüdenscheid - In diesem Jahr wird es keinen verkaufsoffenen Sonntag in der Kreisstadt mehr geben. Der Stadtrat folgte am Montagabend einstimmig einem Vorschlag der Verwaltung, nach dem die am 19. April verabschiedete Verordnung der Ordnungsbehörde aufgehoben werden soll.