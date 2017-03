Einträchtiges Miteinander ist das Ziel: In Lüdenscheid lebende Türkischstämmige sehen den aggressiven Wahlkampf als Gefahr für das, was man in Jahren der gelebten Integration erreicht habe.

Lüdenscheid - Der Riss geht quer durch Döner-Läden und Geschäfte, durch Sportvereine, Betriebe, Familien. Mancher ist sogar selbst hin- und hergerissen, wie er zu allem steht. Der Wahlkampf vorm Referendum in der Türkei, das dem türkischen Präsidenten deutlich mehr Macht geben könnte, wird längst mit wüsten Parolen und Drohungen auch in Europa geführt.

Zum Leidwesen von Lüdenscheidern mit türkischen Wurzeln, die sich seit langem integriert fühlen, hier leben, arbeiten und die Stadt als Lebensmittelpunkt betrachten. Für sie ist das, was passiert, „ein Imageschaden“, ein Rückschlag für die Integration. Ein Stimmungsbild: „Es ist einfach schade, dass es so weit gekommen ist.“ Mit diesen Worten kommentiert Osman Çilingir, Inhaber des Unternehmens „Çilingir Immobilien“, die derzeitigen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei.

„Wir leiden darunter und es schadet unserem Ruf.“ Er und seine Familie hätten sich in 30 Jahren in Lüdenscheid etwas aufgebaut – und das soll auch in Zukunft Bestand haben. Viele in Deutschland lebende Türken hätten das Problem, dass sie zwischen den Ländern stünden: „Hier sind wir die Türken, in der Türkei die Deutsch-Türken.“ Deshalb möchte Çilingir auch für keine der Seiten Partei ergreifen: „Denn ich weiß letztlich nicht, wer Recht hat. Aber ich hoffe, dass der Konflikt mit der Volksabstimmung am 16. April in der Türkei vorbei geht. Denn wir wollen das alles nicht.“

Zehra Kayis, die Vorsitzende des Integrationsrates, spürt, „dass die Menschen sehr unsicher sind“. Sie ist der Ansicht, jedes Land solle für sich Politik betreiben – im eigenen Land. „So viele Türkischstämmige möchten hier abstimmen, hier etwas bewegen“, sagt sie und macht so deutlich: Dort, wo man lebt und arbeitet, möchte man mitbestimmen. Als Integrationsratsvorsitzende sieht sie die Auswirkungen des Erdogan-Wahlkampfes auf das alltägliche Miteinander: „Wir wollen nicht, dass hier Unruhe gestiftet wird. Beide Seiten leiden darunter, und dann kommt dieser Hass hoch.“

Bezeichnend für die schwierige Situation ist, dass zwar die Bereitschaft groß ist, darüber zu reden. Aber mit seinem Namen möchte kaum jemand in der Zeitung stehen. Es gebe Radikale auch in der Bergstadt, so die Begründung, und man wolle lieber nichts riskieren. Andere argumentieren: „Ich möchte in diesem Jahr noch zweimal in die Türkei, deshalb werde ich nichts offiziell sagen.“

„Der versteht sich mit niemandem, mit keinem Land“, urteilt ein Geschäftsmann über Recep Tayyip Erdogan. Selbst in der Türkei sei die Stimmung gespalten, die Hälfte für, die Hälfte gegen den Staatspräsidenten. Auch deshalb, so die Vermutung, kämpfe der um jede türkische Stimme in Europa. Dass die letzten Wochen vor allem den Menschen mit türkischen Wurzeln hier geschadet hätten – dieser Eindruck ist in vielen Gesprächen zu spüren: „Der denkt überhaupt nicht daran. Erdogan redet zehn Minuten, und wir müssen jahrelang sauber machen“, sagt der Familienvater kopfschüttelnd, der seit Jahrzehnten hier lebt und selbstständig ist: „Nicht gut.“

Selbst eher neutrale Türkischstämmige scheinen „durch den ganzen Hype“ umzuschwenken, nach dem Motto: „Europa ist gegen uns, wir müssen zusammenhalten.“ Von solchen Erfahrungen mit Arbeitskollegen erzählen Gesprächspartner.

Ümit Dilmen, Inhaber der Unternehmen „Autogalerie-Lüdenscheid“ und „Bautrupp“ ist auch als sportlicher Leiter beim Türkischen Sportverein (TSV) Lüdenscheid um Integration der Jugendlichen bemüht – „mit deutscher Disziplin“. Er sagt: „Ich bin weder pro Erdogan, noch gegen Erdogan. Ich konzentriere mich mehr darauf, dass wir integriert miteinander leben. Ich finde, dass unser Fokus, der der Deutsch-Türken, auf das Geschehen in dem Land gerichtet sein sollte, in dem wir leben, arbeiten und unsere Familien haben. Wir sollten uns mehr um die Integration unserer nachfolgenden Generationen kümmern, als um die Provokationen einiger Politiker und deren Aussagen.“