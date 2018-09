Sternplatz: Aus Sinnleffers wird Sinn

Lüdenscheid - Die 23 Filialen des Modehauses Sinnleffers heißen seit dem 1. August "das macht Sinn"-Bekleidungshäuser. Jetzt hängt das neue Schild auch am Lüdenscheider Sternplatz-Gebäude.

Endlich hängt auch das Schild, das die am 1. August erfolgte Namensänderung am Sternplatz offiziell verkündet: Aus dem altvertrauten Modehaus Sinnleffers ist ein „das macht Sinn“-Bekleidungshaus geworden.

„Damit gehen wir zurück zur Wurzel“, sagt Geschäftsführer Wilhelm Schnieders. 1997 fusionierten die Traditions-Modehäuser Sinn und Leffers. Nach Eigentümerwechseln und überstandener Insolvenz sieht sich das Unternehmen nun auf einem guten Weg.

Man habe, so sagt Wilhelm Schnieders, mittlerweile 23 Filialen und sei auf Expansionskurs. Für Lüdenscheid bedeutet das, dass das Modehaus Personal suche. Auf 41 Beschäftigte will man anwachsen, 38 in Voll- und Teilzeit sowie als Aushilfen hat man derzeit.

Die Investition in Personal sei zugleich ein Bekenntnis zur Beratung, erläutert Schnieders das aktuelle Konzept. Er spricht davon, als Modeanbieter individueller zu werden, von Versuchen, das für den Kunden Interessante schon in der Werbeansprache herauszufiltern – darin sehe man Stärken, das sei ausbaufähig.

Dabei soll die Digitalisierung helfen. Die Umstellung von der klassischen Kundenkarte auf eine Smartphone-App läuft. Letztlich hilft das Wissen über Kundenvorlieben auch bei der Feinabstimmung des Markenangebots vor Ort. „Hausindividuelle Sortimente“ nennt Wilhelm Schnieders das. Hagen sei zum Beispiel im jungen Bereich stärker, Lüdenscheid im Traditionellen. In allen Filialen gleich ist ein Wunsch: „Jetzt hoffen wir auf kaltes Wetter, damit Jacken gehen.“