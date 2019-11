SPD selbstbewusst: „Jogi Löw wäre neidisch, wenn er unsere Aufstellung sehen würde“

+ © Laudien In geheimer Wahl bestätigt wurden die aufgestellten Kandidaten. © Laudien

Lüdenscheid – Die Küche im Willy-Brandt-Haus musste am Donnerstagabend für die Mitglieder des SPD-Stadtverbands als Wahlkabine herhalten. Dort konnten die Stimmen in geheimer Wahl für die Kandidaten der Kommunalwahl im kommenden Jahr abgegeben werden. Wie erwartet wurden alle aufgestellten Kandidaten von den 18 stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig oder zumindest mit sehr großer Mehrheit bestätigt. Ein Überraschungskandidat war dabei „Noch-Bürgermeister“ Dieter Dzewas, der in der Reserveliste der Kandidaten auftaucht (Platz 28).