Enervie-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Lüdenscheid - Seit Dienstag, 0 Uhr, befinden sich große Teile der Belegschaft der Enervie Vernetzt GmbH sowie der Mark-E AG im unbefristeten Ausstand.

Der Arbeitskampf hatte sich nach dem Scheitern mehrerer Tarifverhandlungen abgezeichnet. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Gehalt, die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro angeboten.

Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatten sich mehr als 87 Prozent der stimmberechtigten Beschäftigten für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Sowohl am Stadtwerke-Standort Lennestraße (Bild) als auch vor der Zentrale in Hagen oder an Standorten wie Herdecke oder Elverlingsen demonstrierten insgesamt mehrere hundert Mitarbeiter.

Für Mittwoch ist eine Zentrale Kundgebung in Hagen geplant.