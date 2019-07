Rosengarten: Wasserspielplatz für Kinder, Badeverbot für Hunde

Auch Tyga darf in der Wasserspielanlage im Rosengarten nicht mehr baden.

Lüdenscheid - Die Hygiene soll in der Wasserspielanlage im Rosengarten einen größeren Stellenwert bekommen. Deshalb dürfen Hunde dort nicht baden.

Hunde dürfen im Rosengarten nicht in die Bassins der Wasserspielanlage. Das Verbot ist nicht neu und dient vor allem dem Interesse der dort spielenden Kinder. Doch in puncto Hygiene nehmen manche Hundehalter offenbar zu wenig Rücksicht.

Deshalb hatte CDU-Ratsherr Daniel Kahler Anfang Juni eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet und plädierte für ein Schild mit der Aufschrift „Hunde untersagt“.

Seit der Ratssitzung am Montag steht fest: Die rechtliche Prüfung ist abgeschlossen, gegen ein Hunde-Verbotsschild am Wasserspielplatz gibt es keine Bedenken, der STL wird in den nächsten Tagen ein Schild anbringen – „flach auf dem Boden, damit niemand stolpert“, wie STL-Chef Heino Lange sagt.

Das heißt auch: Wer seinen „Fifi“ trotzdem im Rosengarten baden lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und wird zur Kasse gebeten.

