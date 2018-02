Glückwünsche an trauernde Eltern: Die Fehlersuche

Lüdenscheid - Eltern verstorbener Zwillinge erhalten einen Glückwunsch-Brief aus dem Rathaus – nach Bekanntwerden der laut Verwaltungsspitze „unendlich peinlichen“ Panne (wir berichteten) hat die Suche nach der Ursache zu einem Ergebnis geführt.

Das teilt Jugendamtsleiter Matthias Reuver gegenüber unserer Redaktion mit. Demnach haben interne organisatorische Mängel in der Stadtverwaltung für das Versehen gesorgt, das die jungen Eltern knapp drei Monate nach dem Tod ihrer Kinder schockiert hat.

Wie Reuver erklärt, wurde bislang „an jedem 15. eines Monats eine Geburten- und Sterbeliste des Vormonats erstellt und dem Besuchsdienst zur Verfügung gestellt“. Die Abfrage der Geburten und Sterbefälle werde dann am jeweils 1. wiederholt. Dann terminiert der Besuchsdienst die Visiten bei den Familien.

Die Datenübertragung aus Essen, wo die Mädchen geboren wurden und gleich darauf starben, ist nach Reuvers Angaben fehlerfrei erfolgt. „Warum der Tod der Zwillinge auf der damaligen Sterbeliste [...] nicht erfasst war, kann hier nicht beantwortet werden.“ Das wolle man noch beim kommunalen IT-Dienstleister „CitKomm“ erfragen.

Künftig soll das Risiko fehlerhafter Ankündigungen und Einladungen minimiert werden. Dazu wird der Besuchsdienst des Jugendamtes die Möglichkeit erhalten, „unmittelbar vor Versand der Besuchsankündigung eine Abfrage in der Meldedatei vorzunehmen“, so Matthias Reuver. „Der Tod der Kinder der Eheleute Plate wäre mit dieser Vorgehensweise erfasst worden.“

Bürgermeister Dieter Dzewas hat sich inzwischen in einem Brief in aller Form bei den Plates entschuldigt und eine Einladung zu einem Austausch ausgesprochen. „Ich habe – angesichts Ihres Leids – hohes Verständnis für Ihre Verletztheit durch die Zustellung eines Schreibens zum Neugeborenenbesuch“, heißt es darin unter anderem.

Jacqueline Plate reagierte im LN-Gespräch „einigermaßen enttäuscht“ über die „nüchterne Form“ des Briefes.

Die Möglichkeit zu einem Gespräch mit dem Bürgermeister wolle sie aber „auf jeden Fall wahrnehmen“.