Einfamilienhäuser auf Sportplatz Schöneck

Lüdenscheid - Die Tage des Sportplatzes Schöneck sind zwar schon seit einigen Jahren gezählt, aber jetzt steht eine Bebauung mit 13 Einzelhäusern und einer Kindertagesstätte bevor.

Die Verwaltung wird die Pläne am Mittwoch vorstellen (18 Uhr, ehemaliges Telekomgebäude am Rathausplatz 2b).

Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt hatte bereits in seiner Sitzung Ende März 2017 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 568 „Hintere Parkstraße“, zu ändern, ebenso eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich dieses Bebauungsplanes einzuleiten.

Jetzt wird’s konkret. Nach Angaben von Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung und Geoinformation, ist vorgesehen, das Areal von der Parkstraße aus zu erschließen. Dafür hatte sich die Stadt extra ein Grundstück gegenüber der Einfahrt zur Teutonenstraße gesichert.

Die Einzelhäuser sollen zweigeschossig gebaut werden, die Grundstücke werden zwischen 600 und 700 Quadratmeter groß sein. Nach der Offenlegung der Pläne könnte, gibt es keine einschneidenden Bedenken, im Frühjahr nächsten Jahres die Erschließung beginnen. „Im nächsten Jahr könnten die Grundstücke auf den Markt gebracht werden“, skizzierte Vöcks den Zeitplan.

Die städtischen Grundstücke seien rar gesät, die Nachfrage nach Häusern dieser Art sei dagegen groß.

Angebot und Nachfrage klaffen auch bei der Betreuung unter Dreijähriger in den Kindergärten auseinander. Daher soll auf dem Gelände neben der Wohnbebauung noch eine Kindertagesstätte mit großzügigem Außenspielbereich eingerichtet werden, teilt die Verwaltung in der Einladung zur Informationsveranstaltung mit. Die Kita soll dort stehen, wo jetzt die Container platziert sind.

Bürgerinformation und Einsicht in Entwürfe

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind für Mittwoch, 25. Juli, ab 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung zum Bauvorhaben „Hintere Parkstraße“ eingeladen. Die Stadtverwaltung stellt dann im Raum 1 des ehemaligen Telekomgebäudes, Rathausplatz 2 b die Planung vor. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses kann der Entwurf bereits am Dienstag, 24. Juli, und am Mittwoch, 25. Juli, im Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, in den Glasvitrinen zwischen den Räumen 534 und 537 (5. Etage), eingesehen werden.

Für Menschen, die aufgrund einer Behinderung für die Teilnahme an der Infoveranstaltung oder die vorherige Einsichtnahme in den Entwurf konkrete Hilfsmittel oder Unterstützung benötigen, bietet der Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation Hilfe an.

Sie werden gebeten, sich frühzeitig unter der Telefonnummer 0 23 51/ 17 15 44 oder per E-Mail über die Adresse stadtplanung@luedenscheid.de zu melden.