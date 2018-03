Dukatenweg: Anlieger werden ungeduldig

Lüdenscheid - Vor genau einem Jahr setzte der städtische Bau- und Verkehrsausschuss die Komplett-Erneuerung des etwa 250 Meter langen Dukatenwegs in Gang. Seitdem hoffen die Anlieger, die mit 350 000 Euro an den Baukosten beteiligt werden, auf die Fertigstellung.

Etliche technische Probleme und zuletzt immer wieder strenger Bodenfrost machten die Hoffnungen bislang zunichte. Dabei geht es nur noch um die letzten Arbeitsschritte, wie etwa das Aufbringen der obersten Asphaltschicht.

Bestatter Thorsten Schmidt, dessen Geschäft mitten in der Baustelle liegt und von Kunden per Auto seit Baubeginn nicht erreichbar ist, hat nach eigenen Worten inzwischen aufgehört, sich zu ärgern. „Aber wenn ich ein klassischer Einzelhändler wäre, dann hätte ich meinen Laden schon dichtmachen müssen.“

Mittlerweile, es klingt resigniert, unterlasse er auch die wiederholten Anrufe bei der Stadtverwaltung, sagt der Unternehmer. Immerhin kann er noch die kleine Sackgasse „Im Sträßchen“ nutzen, um seinen Betrieb auf der Rückseite anzufahren.

Dieter Rotter vom Fachdienst Bauservice im Rathaus verweist auf die üblichen Probleme der Straßenbauer im Winter, so auch auf der Straße Im Kamp in Brügge. Die Restarbeiten am Dukatenweg könnten „relativ zügig erledigt“ werden, sagt der Fachdienstleiter. „Aber vier Grad plus muss man haben.“

Ein seriöser Fachbetrieb lehne es ab, bei der aktuellen Witterung zu asphaltieren. „Zum einen, weil es spätestens in einem Jahr wieder kaputt wäre, zum anderen stehen die Firmen in der Gewährleistungspflicht.“

Doch das Argument im Hinblick auf allzu bittere Kälte will Thorsten Schmidt nicht gelten lassen. „In der vergangenen Woche hatten wir Frühlingswetter, da hat sich hier auch nichts gerührt.“

Die Feuerwehr rückt seit neun Monaten über die Karolinenstraße aus – nach Schmidts Ansicht ein Umweg, der unter Umständen wichtige Zeit kostet. „Das stört bei der Stadt seltsamerweise niemanden.“