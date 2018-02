Stadtverwaltung schickt Gratulationsbrief an Eltern verstorbener Babys

"Unendlich peinliche" Panne

+ © Olive r Felchner / Dein Sternenkind Jacqueline und Tobias Plate mussten sich im November in der Essener Uni-Klinik von ihren viel zu früh geborenen Zwillingen Laura und Lena verabschieden. Ein Fotograf der Organisation „Dein Sternenkind“ hielt den traurigen Augenblick fest. © Olive r Felchner / Dein Sternenkind

Lüdenscheid - In der Nacht des 17. November hat Jacqueline Plate (25) ihre Zwillinge Laura und Lena in der 23. Schwangerschaftswoche verloren. Eine Hebamme hat die Mädchen in der Essener Uni-Klinik getauft, bevor sich Jacqueline und ihr Mann Tobias von ihnen verabschieden mussten. Der Schock sitzt immer noch tief. Nur langsam kommt die junge Frau zur Ruhe. Am Donnerstag bekam sie Post aus dem Rathaus: „Zur Geburt ihrer Töchter Laura und Lena gratuliere ich Ihnen ganz herzlich.“