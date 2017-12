Sechs Kneipennächte ohne Sperrstunde

„Wir machen durch bis morgen früh!“ Dank des Einsatzes des Vereins Onkel Willi & Söhne wird die Sperrstunde in Lüdenscheider Kneipen zunächst für sechs Nächte aufgehoben.

Lüdenscheid - Lange Verhandlungen, viele Abstimmungsgespräche – am Ende freuen sich die Initiatoren über ein passables Ergebnis: Der Verein Onkel Willi & Söhne hat die Aufhebung der Sperrstunde für Lüdenscheider Gastronomen an sechs Terminen erreicht.

In diesen Nächten müssen Gastwirte ihre Lokale nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, um 5 Uhr morgens räumen und abschließen. Die Stadt hat die Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung erlassen.

In der Verfügung heißt es, dass „verschiedene Anfragen aus der Gastronomie“ auf ein „erhebliches öffentliches Interesse“ hinwiesen. „Die Aufhebung der Sperrzeit an besonderen Terminen würde daher der aktuellen ‘Feierkultur’ gerecht werden und damit auch die Attraktivität von Lüdenscheid steigern.“

Die erste lange Kneipennacht wird es für die Wiedersehensfeiern vor Weihnachten („Coming Home for Christmas“) geben. Am 23. Dezember treffen sich traditionell viele vor allem jüngere Menschen, die nicht mehr in Lüdenscheid wohnen und sich auf eine Feier mit alten Freunden freuen.

Besetzung der Polizeiwache mitentscheidend

Weitere Termine sind die Silvesternacht, das griechische Osterfest am 8. April, die Thekentour am 29. April, der Tanz in den Mai sowie eine weitere Thekentour, die für den 30. September geplant ist.

Einer der Gesprächspartner, mit denen sich Onkel-Willi-Sprecher Phillip Nieland abgestimmt hat, ist der Leiter der Polizeiwache, Volker Mürmann. Er sieht keine Notwendigkeit, die Sperrstunde in der Kreisstadt generell aufzuheben, wie es in Großstädten der Fall ist.

Aber die Menschen zu einzelnen Terminen „durchfeiern“ zu lassen, das trage die Polizei mit, sagt Mürmann. Die Polizei sieht das Thema vor allem „unter personalökonomischen Gesichtspunkten“, meint der Chef der Wache.

Die Nächte zum Sonntag seien schwächer besetzt, so dass Kollegen ihren Dienst in Nächten ohne Sperrstunde verlängern müssten. „An wenigen Tagen im Jahr ist das möglich.“ Aber zum Beispiel nicht zum Stadtfest, weil dann späte Zecher auf Flohmarkthändler treffen würden. Mürmann: „Irgendwann muss die Stadt mal leer sein!“

Kompromissbereitschaft und Entgegenkommen

Mit Axel Schwabecher, im Rathaus verantwortlich für Gaststättenangelegenheiten, sind Nieland und Mürmann schließlich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Die Wunschliste des Vereins musste zwar abgespeckt werden. So bleibt etwa die Sperrstunde in der Halloween-Nacht bestehen.

Doch die Gespräche seien „sehr positiv und von Kompromissbereitschaft und Entgegenkommen geprägt“ gewesen, sagt Schwabecher. Nieland und seine Mitstreiter von Willi & Söhne hatten ihre Initiative auf Anregung einer Reihe von Gastwirten und der „griechischen Community“ ergriffen.

Mit dem Ergebnis sei man zufrieden, sagt Phillip Nieland. „Unser Fernziel bleibt aber die generelle Abschaffung der Sperrstunde.“