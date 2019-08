Neues Verkehrschaos droht: Sperrungen an "neuralgischem Knotenpunkt"

Der barrierefreie Ausbau der Fußgängerüberwege am Lüdenscheider "Eselsrücken" ist fast fertig. Nun droht an anderer Stelle neues Verkehrschaos.

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW treibt die Erneuerung der Ampelanlagen in der Kreisstadt weiter voran.

Am Montag beginnen aufwendige Baumaßnahmen auf der großen Kreuzung vor der Christuskirche. Die Arbeiten sollen rund zehn Wochen dauern. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Sperrungen von Fahrspuren und längere Wartezeiten einstellen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Sieben Straßen, darunter die Heedfelder, Wehberger und Knapper Straße, laufen an der Christuskirche zusammen. Angela Bauer und Andreas Berg von Straßen.NRW sprechen von einem „neuralgischen Knotenpunkt“ für Lüdenscheid, der den Verkehr aus dem Norden in die Innenstadt leitet – mit Hilfe zahlreicher Ampeln.

24 Ampelmasten an Christuskirche

Die neue Lichtzeichenanlage soll aus insgesamt 24 Ampelmasten mit modernen Signalgebern bestehen. Statt der im Asphalt verbauten Kontaktschleifen, kündigt Straßen.NRW an, sollen Videokameras die Verkehrsströme auf der Kreuzung künftig automatisch erfassen.

Die hierbei gesammelten Daten werden an ein Steuergerät übermittelt, das die Informationen auswertet und zur Lenkung des Verkehrs nutzt. Kameras haben Andreas Berg zufolge den Vorteil, deutlich weniger störanfällig zu sein als die im Asphalt verbauten Schleifen. Letztere sollen lediglich noch an Stellen, die sich nicht komplett einsehen lassen, zum Einsatz kommen.

Während der Arbeiten werden Fahrspuren und auch Fußgängerüberwege im Bereich der Christuskirche teilweise gesperrt, kündigt Angela Bauer an. Dort stehen an mehreren Stellen Tiefbauarbeiten bevor. An der Bahnhofstraße – an Überquerungen vor und hinter der Einmündung Mathildenstraße – sowie der Knapper Straße in Höhe der Hausnummer 89 und der Heedfelder Straße in Höhe des Steakhauses Hubertus soll jeweils eine Fahrspur frei bleiben.

Vollsperrungen erwartet

Für die Tiefbauarbeiten an der Zufahrt Bahnhofstraße zur Wehberger Straße sowie von der Wehberger zur Heedfelder Straße sollen hingegen Vollsperrungen eingerichtet werden. Umleitungen werden nach Angaben der Verantwortlichen entsprechend ausgeschildert.

Während der Bauphase soll der Verkehr mit einer mobilen Ampelanlage geregelt werden. An der Bahnhofstraße werden Fußgänger während der Arbeiten im Bereich der Ampel zudem statt des Bürgersteigs einige Meter des angrenzenden Geländes der Christuskirche nutzen müssen. Das sei mit der Kirchengemeinde abgestimmt worden, heißt es im Rathaus.

Auch die Feuerwehr und die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) hätten dem von Straßen.NRW vorgelegten Konzept zugestimmt, so Angela Bauer weiter.

Voraussichtlich Mitte Oktober sollen alle Arbeiten auf der komplizierten Kreuzung abgeschlossen sein. Dann werden sämtliche Fußgängerüberwege komplett barrierefrei sein, wie von der Stadt und Straßen.NRW gewünscht. Um genau das schnellstmöglich umsetzen zu können, hätten sich die Arbeiten im Bereich der Christuskirche auch nicht nach hinten verschieben lassen, erklärt Angela Bauer.

Baumaßnahmen in "zwei Paketen"

Mehr als 50 Lichtzeichenanlagen lässt Straßen.NRW derzeit im gesamten Lüdenscheider Stadtgebiet erneuen. Das „erste Paket“ (Andreas Berg) umfasst laut Andreas Berg 29 Anlagen in der Innenstadt. Die Auftragssumme beträgt rund 5,5 Millionen Euro.

Neben der Erneuerung der Ampeln an der Christuskirche zählen dazu auch die Anlagen an der Lennestraße sowie Altenaer Straße bis kurz vor dem Rathaustunnel, die jeweils bereits in Betrieb sind. In den nächsten Jahren soll das „zweite Paket“ realisiert werden.

Die Erneuerung der Anlagen bedeute aktuell zwar Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer, heißt es aus der Stadtverwaltung. Nach und nach sollen die Autofahrer aber von den neuen Ampeln profitieren, so Andreas Berg und Angela Bauer.

Die neue Technik zur Verkehrslenkung soll Grünphasen „geschickter koordinieren“ und damit deutlich häufiger für die „Grüne Welle“ sorgen.

Zusätzliche Baumaßnahmen in Planung

Darüber hinaus stehen in den nächsten Tagen zusätzliche Baumaßnahmen auf innerstädtischen Straßen an. Wegen Arbeiten an der Ampelanlage an der Kreuzung Kölner Straße / Sauerfelder Straße wird die äußere Linksabbieger-Spur der Sauerfelder Straße in Richtung Kölner Straße gesperrt.

Weil an der Kreuzung Kölner Straße / Kurze Straße / Overbergstraße für die neue Ampelanlage neue Fundamente gesetzt und Rohre gelegt werden müssen, werden laut Stadtverwaltung während der Baumaßnahmen kurzfristig einzelne Fahrspuren gesperrt.

Die Verkabelung an den beiden neuen Ampelanlagen auf der Kreuzung Altenaer Straße / Kölner Straße / Gasstraße / Bahnhofstraße – also am Fuße des „Eselsrückens“ – wird installiert, zudem werden die Signalgeber montiert.

In der letzten Woche dieses Monats sollen die neuen Ampeln in Betrieb genommen werden. Auch im Einmündungsbereich Heedfelder Straße / Winkhauser Straße beginnen in diesen Tagen die Arbeiten für den Bau einer neuen Ampel. Die Anlage kann laut Mitteilung der Stadtverwaltung voraussichtlich Mitte September in Betrieb genommen werden.

Über genaue Termine für den Beginn und die Dauer der Bauarbeiten an den vier zuletzt genannten Kreuzungen gibt es laut Pressestelle der Stadt aktuell noch keine Angaben.