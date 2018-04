Aktion Sauberes Lüdenscheid: Anmeldungen beim STL

Lüdenscheid - Das Thema „Vermüllung der Stadt“ ist derzeit in aller Munde und sorgt für so manche Diskussion. Dass aber auch ganz konkret etwas getan wird, zeigt seit vielen Jahren die Aktion „Sauberes Lüdenscheid.“

Die Aktion findet am kommenden Samstag zum mittlerweile 20. Mal statt – und alle Bürger, Schulen, Vereine und Verbände sind einmal mehr eingeladen, sich an der Aufräum-Aktion zu beteiligen.

Bislang hält sich die Zahl der verbindlichen Anmeldungen nach Worten des stellvertretenden STL-Werkleiters Andreas Fritz noch in Grenzen, was aber auch an den Osterfrerien liegen könnte. Die Teilnehmer werden auf die einzelnen Ortsteile aufgeteilt, wo sie – ausgerüstet mit Handschuhen, Zangen und Müllsäcken – einzelne Straßenzüge von Dreck und Unrat befreien sollen.

Im vergangenen Jahr wirkten weit mehr als 1000 Helfer an der Aktion mit. Dabei wurden insgesamt rund 15 Tonnen Müll gesammelt. Einerseits wird laut Werkleitung dadurch belegt, wie groß die Bereitschaft ist, sich aktiv für eine saubere Stadt einzusetzen.

Andererseits mache die große Menge des gesammelten Mülls aber auch deutlich, wie viel Abfall immer noch nicht ordnungsgemäß entsorgt, sondern einfach in die Landschaft geworfen wird.

Interessenten können sich noch beim STL-Einsatzleiter Frank Wiemer unter der Telefonnummer 0 23 51 /3 65 23 20 zur Teilnahme an der Aktion anmelden, und zwar bis Donnerstag, 17 Uhr. Für die größte Sammelaktion des Jahres stellt der STL den Teilnehmern kostenlos Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung.

Unter der oben genannten Telefonnummer nimmt der Einsatzleiter in dieser Woche auch noch Hinweise über verunreinigte öffentliche Flächen im Stadtgebiet entgegen, die noch in den Reinigungs- und Aufräumplan für Samstag aufgenommen werden können.