STL-Winterdienst arbeitet am Limit

+ © Moos Zum Tanken, Nachladen und für eine kurze Pause kehren die Schneeräumer mit ihren Fahrzeugen auf den STL-Hof zurück – und rücken gleich wieder zum nächsten Einsatz aus. © Moos

Lüdenscheid - Die Männer des Winterdienstes des STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb) arbeiten seit dem Wochenende am Limit. Nach einer kurzen Beruhigung der Wetterlage ging es am Morgen wieder los: Schneeräumen und Streuen fast rund um die Uhr für 200 Leute in zwei Bereitschaftsgruppen.