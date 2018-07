Suche nach neuem Wohnraum

Lüdenscheid - Der Bedarf an neuen Wohnungen ist gestiegen. Die LN sprachen mit Martin Bärwolf (Fachbereichsleiter Planen und Bauen) Christian Vöcks (Fachdienstleiter Stadtplanung) und Andreas Weidemann (Stadtplanung) über Hintergründe und Perspektiven.

Wie hoch ist der Bedarf?

Das Gutachten zum Handlungskonzept Wohnen hat 130 neue Wohneinheiten ausgewiesen. Wenn wir 100 erreichen würden, wäre das schon gut.

Worin bestehen die Schwierigkeiten?

Das Spannungsfeld zwischen Freiraumschutz, also den ökologischen Gesichtspunkten, dem unbestreitbaren Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum und einem passenden Wohnumfeld ist groß. Alles zu erfüllen, gleicht der Quadratur des Kreises.

Ist die Stadt gerüstet für diese Anforderungen?

Die zur Verfügung stehenden städtischen Flächen sind begrenzt. Der Flächennutzungsplan für die nächsten 15 Jahre weist auch mögliche Gebiete zur Wohnbebauung aus. Angesichts des Bedarfs muss aber auch darüber nachgedacht werden, in den Freiraum zu gehen.

Viele zieht es in die Innenstadt?

Das ist aufgrund der demografischen Entwicklung nachvollziehbar. Es gibt ja auch schöne Beispiele wie die Sippel-Häuser auf dem ehemaligen Vossloh-Gelände. Aber hier sind die Möglichkeiten irgendwann erschöpft. Eine Innenstadtverdichtung um jeden Preis wollen wir nicht.

Der Sportplatz Schöneck mit 13 Einzelhäusern ist das nächste Projekt. Folgen weitere?

Mit den leer stehenden Lüwo-Häusern an der Gneisenaustraße werden nach dem Abriss weitere neue Wohneinheiten hinzukommen. An der Mozartstraße entstehen mehrere Häuser. Am Vogelberg geht es auch weiter mit der Vermarktung. 15 Häuser können dort noch gebaut werden. Unterm Freihof schräg gegenüber dem Edeka-Markt ist neue Wohnbebauung vorgesehen, auch an der Parkstraße hinter dem Haus Schöneck gibt es noch eine städtische Fläche. Ab 2019 wird es ein breiteres Angebot geben.

Von heute auf morgen ist das aber nicht umsetzbar?