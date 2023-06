Lüdenscheider Stadtgarten: Das brachte die zweite Beteiligungsrunde

Von: Susanne Kornau

Abstimmung und Austausch: Favorisierte Konzepte bekamen ihre Klebepunkte, und es blieb noch Zeit für Gespräche mit Landschaftsarchitektin Theresa Rösner (2. von rechts). © Kornau

Zu einer zweite Beteiligungsrunde zum geplanten Umbau des Stadtgartens waren die Lüdenscheider kurz vor Beginn der Sommerferien noch ins Rathaus eingeladen. Dabei wurden die Vorschläge für Spiel-, Sport- und Farbkonzepte vorgestellt und die Favoriten ermittelt.

Lüdenscheid – Einer kam mit dem Longboard, andere mit Vorbehalten, wieder andere mit Ideen zur zweiten Bürgerbeteiligungsrunde „Stadtgarten“: Doch obwohl es keine Diskussionsrunde werden sollte, nahm Theresa Rösner vom Planungsbüro „Greenbox Landschaftsarchitekten“ am Ende weitere Anregungen mit zurück nach Köln. Und sie nahm Pünktchencluster mit: Die Lüdenscheider durften Konzepte zu Sport, Spiel und Farbe bewerten, die sich die Planer vorstellen. So fanden sich am Ende jeweils eindeutige Favoriten – etwa für einen Spielbereich, der lieber auf Improvisationsmöglichkeiten setzt als auf die bloße Aneinanderreihung von Geräten.

Zunächst stellte die Landschaftsarchitektin im recht gut gefüllten Ratssaal-Rund den Stand der Dinge vor und bekräftigte die Absicht, „die Planung Stück für Stück voranzubringen“, damit 2025 „voraussichtlich“ alles fertig ist. Am Ende des Abends war wieder ein Stück geschafft, und dafür gab es durchaus Lob aus der Runde. Denn Rüdiger Wilde, seines Zeichens ebenfalls Architekt, feilte zwar am Detail, stellte aber auch fest: „Der Entwurf ist, unter den Vorgaben, die Sie haben, völlig in Ordnung.“

Inwieweit diese Vorgaben auch finanzieller Natur sind, wurde am Dienstag nicht thematisiert, aber am Montag im Rat. Die zur Verfügung stehende Fördersumme von 329 000 Euro deckt nur den sportlichen Schwerpunkt ab. Der Rest muss, soweit nicht noch andere Förderung möglich ist, selbst gestemmt werden. Die aktuelle Kostenschätzung sieht demnach für die gesamten Baumaßnahmen ein Budget in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro netto inklusive Fördermaßnahmen vor. Das könne sich, hieß es, durch Bürgerwünsche und weitere Geräte aber noch ändern.

Trampelpfade entdeckt

Inwieweit auch der Denkmalschutz Vorgaben macht, war ebenfalls am Dienstag kein Thema. Da werde man sich schon einig, gab sich Marcus Müller (Fachdienstleiter Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung) zuversichtlich. Bekanntlich kam das Kulturhaus 2019, zwei Jahre nach Vorstellung der Visionäre-Idee, unter Denkmalschutz. Laut Eintragung umfasst das „die Substruktionsmauern, die Erschließungstreppen, Pergolen, Zufahrten, Zuwegungen und Restaurantterrassen“. Ob man also die Wegeführung problemlos verändern kann, weil die fragliche Grünfläche gar nicht vom Denkmalschutz berührt wird, harrt offensichtlich der endgültigen Klärung. Ob und wie neue Wege gepflastert werden, griff CDU-Ratsherr Michael Dregger auf: Er forderte Verzicht auf Versiegelung, was man schließlich auch vom Bürger verlange. Und wenn Pflaster, dann aber bitte nicht zu hell. Dass der Mensch andere Wege als die vorgesehenen nutzt, fiel den Planern auf: „Wir haben Trampelpfade entdeckt, und die wollen wir aktiv hinzufügen.“ Zwischen Aktiv- und Ruhezone definiert ein kleines Fontänenfeld die neue Mitte. Das verspricht Spaß und Spiel für die Kinder und einen schönen Anblick für die, die sich auf der belebten Terrasse des Kulturhausrestaurants ausruhen, während ringsum das Leben tobt. Soweit der Plan. In der Realität allerdings ist eine Belebung des Restaurants nach wie vor in weiter Ferne. Ob sich, wie es am Rande hieß, ein Pächter findet, der auf eigene Kosten saniert und die nächste Dekade dafür weitgehend mietfrei agiert, ob es überhaupt grünes Licht für eine Restaurantsanierung gibt oder nach wie vor nur gravierende Bedenken – all das ist derzeit nicht Teil der Überlegungen und damit einer Perspektive, mit dem Stadtgarten auch das Restaurant fertig zu haben. Denn das ist Teil der Hoffnung auf soziale Kontrolle, um Vandalismus und Vermüllung entgegenzuwirken.

Weitere Stichworte: Balancierseil (Slackline) statt Boule-Fläche; ein mehrsprachiger Park-Knigge für korrekte Müllentsorgung sowie zusätzliche Mülleimer und Hundekottütchenspender; der Auftrag fürs Lärmschutzgutachten fehlt noch, ebenso das Lichtkonzept; es gibt viele Sitzmöglichkeiten – von einer Mauerkante über Bänke bis hin zu kommunikativen Kuben für die Jugend; „inklusive Elemente“ werden aufgenommen; es gibt „verschiedene Nutzungsbereiche“ statt Liegewiese. Ungeklärt, aber wichtig: die Toilettenfrage. Favorisiert wird, aus Kostengründen, „die bestehenden Möglichkeiten zu nutzen“. Ob das realistisch ist? Auch das harrt der Prüfung.

Zwischen der ruhigen und der aktiven Zone liegt eine „integrative Mitte“ samt Fontänenfeld und Sitzmöglichkeiten. Die Landschaftsarchitekten stellten ihre Planung vor. Grafik: Greenbox © extern