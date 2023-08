Lüdenscheider Stadtfinanzen: Der Weg zurück ins HSK ist vorgezeichnet

Von: Thomas Machatzke

Die Prognosen fürs Haushaltsjahr 2024 waren in Lüdenscheid nie gut. Inzwischen sind sie aber so schlecht, dass der für Oktober geplante Haushaltsplanentwurf verschoben wird.

Lüdenscheid – Der Beruf des Kämmerers ist ein sehr ehrbarer, zu beneiden sind die Leiter der Finanzverwaltung der Kommunen dieser Tage indes nicht. Sven Haarhaus, Kämmerer der Stadt Lüdenscheid, hat gerade erst die unerquickliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2021 hinter sich gebracht, hat angekündigt, dass der Jahresabschluss 2022 anders als in den Statuten festgeschrieben noch auf sich warten lassen wird. Aber das ist in Lüdenscheid „business as usual“ – ein bisschen später dran zu sein, ist keine Hiobsbotschaft.

Die Hiobsbotschaft des Abends war am Montag im Ratssaal eine andere. Die Prognosen fürs Haushaltsjahr 2024 waren nie gut. Inzwischen aber, so Haarhaus, seien sie so schlecht, dass es überhaupt keinen Sinn mache, bereits wie geplant im Oktober einen Haushaltsplanentwurf vorzulegen. Haarhaus und die Kämmerei nehmen sich mehr Zeit – in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch die eine oder andere gute Botschaft geben könnte.

Verschiedene Entwicklungen sind ursächlich dafür, dass sich die Prognosen fürs Haushaltsjahr 2024 in Lüdenscheid noch weiter verschlechtert haben. © Hesse

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer indes wollte in der Nachbetrachtung nichts von einem Worst-Case-Szenario wissen. Das, was Haarhaus vorgetragen hatte, sei kein „Worst Case“, sondern sehr, sehr realistisch. Und am Ende steht die Aussicht für die Stadt Lüdenscheid, zurückkehren zu müssen ins Haushaltssicherungskonzept (HSK), in dem der städtische Haushalt wieder unter Aufsicht der Bezirksregierung gestellt werden wird. Dieses HSK hatte die Stadt nach einem Jahrzehnt Kampf gerade erst wieder verlassen.

Die Gründe für die düsteren Prognosen sind vielfältig. Haarhaus hatte bereits zuletzt auf die Teuerungen hingewiesen, die auch die Stadt treffen. Die Lohnerhöhungen, die höheren Energiekosten und weitere Faktoren.

„Wir haben schon das Jahr 2023 mit Defiziten planen müssen, sind aber knapp am HSK vorbeigekommen“, stellte der Kämmerer nüchtern fest, „auch deshalb, weil die Isolierungsvorschriften für Corona und den Ukraine-Krieg weiter galten.“

Dass es inzwischen Kunde vom Land gibt, dass diese Isolierungen 2024 wegfallen werden, was für Lüdenscheid eine Belastung im siebenstelligen Bereich für den Haushalt bedeutet, könnte womöglich noch verschmerzt werden. Denn anders als in anderen Kommunen gibt es in der Bergstadt noch eine stabile Gewerbesteuerlage.

Lüdenscheider Stadtfinanzen: Kreisumlage steigt deutlich an

Ein Schlag auf den Solarplexus des Haushalts 2024 war indes in der vergangenen Woche die Bekanntgabe der Erhöhung der Kreisumlage. Die Botschaft von der Heedfelder Straße: 50 Millionen Euro mehr müssen die Kommunen des Kreises in Summe ins Kreishaus abführen. Der Ausbau des ÖPNV, aber auch die Hilfen fürs angeschlagene Klinikum verlangen dies.

„Lüdenscheid trägt von der Kreisumlage rund ein Fünftel, also schlagen für uns zehn Millionen Euro zu Buche“, stellte Haarhaus fest. Und weil ein Unglück selten allein kommt, hat das Land zuletzt öffentlich gemacht, dass die Steuereinnahmen des Landes niedriger ausfallen als prognostiziert, weshalb das Land weniger Geld an die Kommunen verteilen wird.

Lüdenscheider Stadtfinanzen: Kein Nutzen vom Altschuldenprogramm

Last but not least ist da die neue Altschuldenlösung des Landes, das neue Programm der Landesregierung: Altschulden sind nach einer Definition des Bundes Liquiditätskredite, die über eine Pro-Kopf-Verschuldung von 100 Euro pro Einwohner hinausgehen – in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden rund 19,7 Milliarden Euro.

Durch die hälftige Übernahme in eine Landesschuld, also in Höhe von rund 9,85 Milliarden Euro, soll etwa jede zweite Stadt oder Gemeinde in NRW entlastet werden; die besonders unter der Schuldenlast leidenden Städte besonders effektiv. Die Entlastung um die weiteren 50 Prozent hat der Bund zugesagt. Das klingt gut, doch Lüdenscheid zählt auch hier nicht zu den Gewinnerkommunen.

Fazit: Der Kämmerer ist nicht mehr nur ein Mangelverwalter, er hat inzwischen jede Hoffnung fahren lassen, 2024 die Rückkehr ins HSK vermeiden zu können. „Es zeichnet sich ab, dass alle Risiken, die wir frühzeitig gesehen haben, sehr realistisch sind“, stellte Haarhaus fest, „und was nun noch dazugekommen ist, hat ein Ausmaß, das nicht abzusehen war.“

Fabian Ferber, Ratsherr der SPD, zeigte sich nach Haarhaus’ Vortrag regelrecht erbost, gerade mit Blick auf die Altschuldenlösung des Landes. „Wir haben uns angestrengt und jahrelang gespart. Andere nicht. Und die beziehen jetzt die Förderung“, grantelte der Gewerkschaftsmann, „ich finde, das Ende der Fahnenstange ist erreicht.“

Man sollte über eine Kommunalverfassungsbeschwerde nachdenken. Wir stehen hier in dieser Stadt vor großen Herausforderungen, aber es wird uns die Investitionskraft fehlen.“ Ferber regte ein „interfraktionelles Strategiegespräch“ an, um herauszufinden, was der Stadt besonders wichtig sei.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer berichtete davon, dass eine Klage auf Bürgermeister-Ebene durchaus diskutiert werde dieser Tage. Sven Haarhaus pflichtete bei: „Für die Stadt ist das Ende dessen erreicht, was machbar und stemmbar ist.“

Eine Rolle beim Lüdenscheider Haushaltsloch spielte unter anderem die „teuerste Tarifverhandlung aller Zeiten“, von welcher der Verband kommunaler Arbeitgeber nach einer Tarifeinigung im öffentlichen Dienst Mitte April sprach.