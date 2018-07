41. Stadtfest-Flohmarkt: Anmeldefrist läuft

Lüdenscheid - Hobby-Trödler, aufgepasst: Ab sofort läuft die Anmeldefrist für den Stadtfest-Flohmarkt am 9. September.

Ab sofort können sich Hobbytrödler, die einen Stand auf dem Stadtfest-Flohmarkt betreiben wollen, zur Teilnahme anmelden. Ober-Trödler Arno Seltmann hat im Internet die Anmeldeseite für das Spektakel am 9. September freigeschaltet.

Der Organisator bleibt bei dem im vergangenen Jahr geänderten Konzept: Neuwaren und Kunstgewerbe sind nicht zugelassen – aber „alles, was Keller, Dachboden, Garage und Abstellräume hergeben“.

Damit geht der laut Seltmann größte und erfolgreichste Trödelmarkt der Region in seine inzwischen 41. Runde. „Der Spaß steht bei den allermeisten Ständen an erster Stelle, wobei die Frischzellenkur für die Haushaltskasse gerne in Kauf genommen wird“, sagt Arno Seltmann, der das Großereignis am Stadtfestsonntag mit vielen tausend Besuchern für den Geschichts- und Heimatverein organisiert.

Unter den ersten Interessenten sind wieder zahlreiche Stammtrödler, für die das Ereignis einen festen Platz im Jahreskalender hat. Auch in diesem Jahr bleiben die Standpreise stabil. Den „laufenden Meter“ gibt es für neun Euro.

Für alle Teilnehmer gilt: Ohne Anmeldung gibt es keinen Standplatz Auch in diesem Jahr steht die Wilhelmstraße samt Nebenstraßen, der Fußgängerbereich der Altenaer Straße, der Rosengarten sowie Teile der Hochstraße und Werdohler Straße zur Verfügung.

Traditionell wird es in den Altstadtgassen und auf dem Graf-Engelbert-Platz wieder einen großen Kinderflohmarkt geben. Dort dürfen die jüngsten Trödler ohne Anmeldung oder Gebühren Spielzeug, Bücher, CDs oder DVDs verkaufen.

Seltmann: „Normaler Trödel oder Kinderkleidung, die von Erwachsenen mit Kleinstkindern verkauft werden, sind auf dem Kinderflohmarkt nicht geduldet.“ Weitere Details gibt’s im Internet. Auch die Info, wie das Wetter am 9. September wird: „Ab 11 Uhr scheint die Sonne.“

www.stadtfest-flohmarkt.de