Lüdenscheider Stadtfest-Flohmarkt: Alles wie früher

Von: Sebastian Schmidt

Der Flohmarkt war der Publikumsmagnet beim Lüdenscheider Stadtfest. © Sebastian Schmidt

Für die Trödelszene war es wohl eher eine Notlösung: In den vergangenen zwei Jahren hatte der Stadtfest-Flohmarkt– unter normalen Umständen einer der größten und beliebtesten im Sauerland – nur rund um die etwas abgelegene Bahnhofsallee stattfinden dürfen. Und das teils auch nur unter Auflagen.

Am Sonntag indes war alles anders. Da konnte der Mega-Gebrauchtmarkt wieder an seinem angestammten Standort über die Bühne gehen – in den Straßen und Gassen der Lüdenscheider Innenstadt zwischen Sternplatz und Oberstadt. Und es war eine erfolgreiche Rückkehr des Klassikers – die Menschenmassen, die sich ab dem Morgen auf dem Basar drängten, bewiesen es. „Es war so wie früher, wir sind sehr zufrieden“, befand dann auch Arno Seltmann, der mit seinem Team den Flohmarkt wie gewohnt organisiert hatte. Und auch das Wetter spielte mit – dem Frühnebel folgten Sonne und Wolken im Wechsel. Das alles ohne die Hitze dieses Sommers.



Clevere Trödelfüchse

Betrieb herrschte an diesem Tag in allen Ecken des Marktes – auf der Wilhelmstraße als Schlagader des Trödel-Treibens, in den Altstadt-Gassen, im Rosengarten und auf dem Kinderflohmarkt auf dem Graf-Engelbert-Platz. Wie viele Tausend Menschen letztlich an den Verkaufsständen vorbeiflanierten, das ließ sich auch nicht annähernd genau abschätzen. Bekanntlich lockt die Großveranstaltung stets auch Besucher aus Städten der gesamten Region an. Gegen Mittag ging es auf den Hauptstrecken jedenfalls nur noch langsam voran. Die ganz cleveren Trödelfüchse saßen zu dieser Zeit aber wohl schon wieder daheim beim Brunch – sie hatten bereits in aller Frühe die Verkaufsstellen nach Funden abgeklappert.



Die Zahl der Anbieter ließ sich indes beziffern. „Mit rund 200 Ständen sind wir gut gebucht“, so die Worte von Seltmann. Das seien zwar weniger als in früheren Jahren, aber mehr als an der Bahnhofsallee. Die im Vergleich zu einst geringere Anzahl führt Seltmann auf die zunächst unsichere Wetterlage und vor allem auch darauf zurück, dass die Stände inzwischen größer seien: „Familien und Freundesgruppen mieten häufig gleich etliche Meter an.“ Der Markt ist für viele erfahrungsgemäß immer auch ein gesellschaftliches Ereignis.



Rund 200 Stände

Gerade auf der oberen Wilhelmstraße ging es vielleicht etwas luftiger zu. Grund: Im Zuge der Altstadt-Sanierung sind dort Hochbeete und Bäume verschwunden. Dazu Seltmann: „Wir hoffen, dass wir diesen Platz nächstes Jahr auch füllen können.“



Um Charakter und Charme des Markts zu erhalten, setzte Seltmann wieder auf das übliche Konzept. Soll heißen: Neuware war verboten, Hobby-Händler dominierten das Bild. „Rund 80 Prozent der Trödler sind heimische Leute und kommen aus Lüdenscheid und Umgebung“, weiß Seltmann.



Der Flohmarkt ist neben den Vereins- und Aktionsständen sowie dem Bühnenprogramm die dritte Säule des Lüdenscheider Stadtfests. Und auch diesmal galt für den Basar: keine Ware, die es nicht gab. Es türmten sich Bücher, Spielzeug, Kleidung, Musikinstrumente, Ölbilder, Porzellan und Schallplatten. Ein Kosmos der kleinen und großen Dinge, in den das Publikum sichtlich verzückt eintauchte. Es war wohl genau diese Leichtigkeit, die in den vergangenen zwei Jahren gefehlt hatte.

