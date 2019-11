Wegen Kommunalwahl: Lüdenscheider Stadtfest 2020 wird verschoben

Lüdenscheid – Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das Lüdenscheider Stadtfest wird im kommenden Jahr verschoben.

Das große Fest im Herzen der Stadt wird demnach nicht traditionell am ersten September-Wochenende gefeiert, sondern erst eine Woche später am 19. und 20. September. Der Grund: Am Sonntag, 13. September, werden die Kommunalwahlen in NRW stattfinden. Diese Terminkollision will die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) in Absprache mit den im Stadtrat vertretenen Fraktionen vermeiden.