Lüdenscheider Stadtfest eröffnet: Schlemmen, Musik und Darbietungen bis Sonntag

Lüdenscheid - Das 43. Lüdenscheider Stadtfest ist eröffnet - und das bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen. Noch bis Sonntag laden etwa 70 Vereine und Organisationen zum Schlemmen an ihren Ständen ein und präsentieren sich mit Darbietungen auf der Hauptbühne.

Zudem gibt es weitere musikalische Höhepunkte. In die Eröffnung eingebettet war die feierliche Umbenennung des Bürgerforums in das Jürgen-Dietrich-Forum - zur Erinnerung an den langjährigen Bürgermeister der Stadt.

Unter den Gästen war auch eine Delegation aus Myslenice, denn: Die Städtepartnerschaft besteht in diesem Jahr seit 30 Jahren.

+ © Kerstin Zacharias

