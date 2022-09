Stadtfest 2022: Lüdenscheider feiern sich und ihre Vielfalt

Von: Monika Salzmann, Björn Othlinghaus, Sebastian Schmidt

Teilen

Die Vereine stehen beim Lüdenscheider Stadtfest im Mittelpunkt: Auch der Verein der Griechen aus Pontos tanzte am Sonntag auf der Sternplatzbühne, vor der sich zahlreiche Besucher eingefunden hatten. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid – „Es ist so weit: 10. September 2022 – Stadtfest in Lüdenscheid!“ Mit spürbarer Vorfreude gab Moderator Dirk Weiland am Samstag von der Hauptbühne die Eröffnung des 44. Stadtfests bekannt. „Endlich wieder Stadtfest, endlich wieder Vereinsleben!“, machte er dem Warten ein Ende. Passend zum Stadtfest sei auch der Regen da.

„Wir kommen zusammen, um alte Bekannte zu treffen und neue kennenzulernen“, brachte Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer die Besonderheit des Stadtfests auf den Punkt. Die große Vielfalt an Nationen, die in Lüdenscheid friedlich zusammenleben, mache Lüdenscheid aus. Dazu zählte er auch die 600 Menschen aus der Ukraine, die in der Bergstadt Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben, sowie die Partnerstädte, die zu diesem friedlichen Miteinander beitragen.

Wagemeyers Dank ging an die Stadtfest-Organisatoren Philipp Nieland und Katja Schlorff (LSM) sowie Dierk Gelhausen und Jürgen Kotziers (Stadt). Ferner an alle Vereine, aus deren Angeboten das Stadtfest lebt und seine Anziehungskraft bezieht. „Lassen Sie uns zeigen, was Lüdenscheid zu bieten hat!“

Impressionen vom Lüdenscheider Stadtfest 2022 Fotostrecke ansehen

Mit vereinten Kräften und großem Engagement machten mehr als 70 Vereine und Organisationen das Stadtfest einmal mehr zum Erlebnis. Ob Getränke oder Speisen: Die Auswahl war riesengroß – und die Stimmung trotz des Regens prächtig. „Es freut uns immer wieder, dabei zu sein“, hieß es beispielsweise bei den Aleviten. „Das ist wichtig für die Gemeinschaft und man möchte etwas dazu beitragen.“



Alles, was die heimatliche Küche zu bieten hat, fuhren die Vereine auf: angefangen bei Souvlaki, Oliven und Ouzo (SV Hellas) und Schwenkbraten (CVJM) über Hot Dogs und Popcorn (Baskets), Couscous und Minztee (Marokkanische Moschee) und Likören aus eigener Herstellung (Heavens Gate) bis hin zu Baglava und Köfte (Ditib Verein), Sardinen und Paella (Portugiesischer Kulturverein), Longdrinks und Cocktails (Schlesischer SV), Federweißer und Zwiebelkuchen (Lions), Crêpes (Johanneskirche), Fleischspießen (Griechisch-pontischer Tanzverein) und vielem, vielem mehr.



Lüdenscheider Stadtfest 2022 Fotostrecke ansehen

Die Vielfalt aufzuzählen, ist unmöglich. Alles zu probieren, alles zu kosten ebenso. Überall roch es verführerisch. Vielerorts luden Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Wer wollte, durfte sich am Food-Sharing-Stand sogar kostenlos Lebensmittel mitnehmen und diese vor der Tonne retten.



Zwischendrin gab es für die kleinen Besucher immer wieder attraktive Angebote. Stiftebecher und Becherspiele konnten die kleinen Besucher bei der Bürgergemeinschaft Pöppelsheim basteln. Am Stand der Freien Christlichen Grundschule und bei den Tages- und Pflegeeltern (Tupf) entstanden Glitzertattoos. Freien Eintritt ins Science Center gab’s am Glückrad der Phänomenta zu gewinnen. Manch einer hatte seinen Stand liebevoll herausgeputzt. Blumen dienten beispielsweise dem Johannes-Busch-Wohnverbund als Blickfang. Bunte Luftballons lockten an den Stand des Kindergartens Friesenstraße, wo es Popcorn und Zuckerwatte gab.

Lüdenscheider Stadtfest 2022-Bühnenprogramm Fotostrecke ansehen

Derweil gab es auf den beiden Bühnen auf dem Rathaus- und dem Sternplatz viel zu sehen. Bevor auf der Hauptbühne am Rathausplatz das musikalische Programm startete, waren zahlreiche Lüdenscheider Vereine mit ihren Darbietungen präsent. Das abendliche Musikprogramm auf der Hauptbühne bestritten die beiden heimischen Cover-Bands Ohne Yoko und Strum Out, während es auf der Sternplatz-Bühne meist noch härter und rockiger zu. Der für Hardrock und Heavy Metal bekannte Verein Underground Musik mit seinem Vorsitzenden Lutz Graupner zeichnete für die Auswahl dreier der fünf auf der Bühne zu hörenden Bands verantwortlich.

Lüdenscheider Stadtfest 2022-Flohmarkt Fotostrecke ansehen

Am Sonntag lockten dann wesentlich besseres Wetter und der traditionelle Stadtfest-Flohmarkt Tausende Besucher in die Stadt, die in dem breiten Angebot stöberten und weiter sich und ihre Stadt feierten.

Wie viele Tausend Menschen letztlich an den Verkaufsständen vorbeiflanierten, das ließ sich auch nicht annähernd genau abschätzen. Bekanntlich lockt die Großveranstaltung stets auch Besucher aus Städten der gesamten Region an. Gegen Mittag ging es auf den Hauptstrecken jedenfalls nur noch langsam voran. Die ganz cleveren Trödelfüchse saßen zu dieser Zeit aber wohl schon wieder daheim beim Brunch – sie hatten bereits in aller Frühe die Verkaufsstellen nach Funden abgeklappert.



Die Zahl der Anbieter ließ sich indes beziffern. „Mit rund 200 Ständen sind wir gut gebucht“, so die Worte von Seltmann. Das seien zwar weniger als in früheren Jahren, aber mehr als an der Bahnhofsallee. Die im Vergleich zu einst geringere Anzahl führt Seltmann auf die zunächst unsichere Wetterlage und vor allem auch darauf zurück, dass die Stände inzwischen größer seien: „Familien und Freundesgruppen mieten häufig gleich etliche Meter an.“