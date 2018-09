Lüdenscheider Stadtfest vor dem Start - Das müssen Sie wissen

Lüdenscheid - Los geht's: Am Samstag und Sonntag ist großes Stadtfest in der Lüdenscheider City - mit drei Bühnen, etwa 65 Ständen, WDR4-Party und großem Flohmarkt zum Abschluss. Das müssen Sie zum Stadtfest wissen.

Ein volles Bühnenprogramm mit „alten Werten“ und doch „anders, als wir es sonst erlebt haben“ - das verspricht Stadtfest-Beauftragter Dierk Gelhausen den Besuchern im Lüdenscheider Jubiläumsjahr.

Bilder, Bilder, Bilder: So schön war das Stadtfest 2017

Wann geht es los?

Startschuss am Samstag ist um 16 Uhr, um 1 Uhr ist Schluss. Weiter feiern geht auch - dann allerdings in den Kneipen. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Hauptbühne an der Post. Um 11 Uhr öffnen die Stände des Flohmarkts rund um Wilhelmstraße und Altstadt. Das Stadtfest endet um 18 Uhr.

So wird das Stadtfest-Wetter

Was sind die Highlights?

Die Partyspezialisten von WDR 4 werden am Samstag zwischen 18.30 und 23 Uhr eine Show auf der Hauptbühne auf dem Rathausplatz präsentieren. Es gastieren die Musikerin Katrina Leskanich („Walking on Sunshine“) mit Band. Angesagt haben sich zudem Comedian und Moderator Martin Schopps sowie die WDR-4-Band mit Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Moderiert wird die Show von Bastian Bender. Anschließend spielen bis 1 Uhr die Sauerland-Schurken auf.

Was wann wo? Hier geht es zum Programm

Auf dem Sternplatz haben „Willis Söhne“ ein Mini-Festival-Gelände aufgebaut. Am späteren Abend dürften sich die Lüdenscheider zudem auf eine Überraschung freuen. Zuvor werden, ebenso wie am Sonntag, zahlreiche Vereine aus Lüdenscheid ihre Darbietungen zum Besten geben.

Diese Vereine beteiligen sich am Stadtfest

Am Sonntag ist der große Flohmarkt in der Altstadt, der als einer der größten Südwestfalens gilt.

Einschränkungen beim Stadtfest

Wie im Vorjahr gilt aus Sicherheitsgründen ein Glasflaschen-Verbot. Zugangskontrollen zum Stadtfest wird es zwar nicht geben, aber Polizei und Ordnungsamt könnten stichprobenartig Auffälligkeiten überprüfen. Die Organisatoren bitten darum, keine großen Rucksäcke mitzubringen.

+ Essen und Trinken - beim Stadtfest gibt es an den Ständen reichlich Auswahl. © Görlitzer

Parken und Sperrungen

Die Martin-Niemöller-Straße wird während des Stadtfestes gesperrt. Die Zufahrt zum Gothaer-Parkhaus und zum Kirchheim-Parkplatz von der Knapper Straße beziehungsweise Friedrichstraße ist aber möglich. Die Zufahrt zum Rathaus-Parkhaus ist frei. Der Rathaus-Innenhof steht am Samstag nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Am Stadtfest-Sonntag ist die Hochstraße ab der Einmündung Staberger Straße/Schillerstraße bis zur Werdohler Straße (Oberstadttunnel) aufgrund des Flohmarktes gesperrt. Die Sperrungen gelten am Samstag von 16 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr.

Wie komme ich zum Stadtfest?

Am besten mit dem Bus oder zu Fuß, denn die City und ihre Straßen werden voll sein. Erschwerend kommt in diesem Jahr hinzu, dass viele Straßen in der Lüdenscheider Innenstadt gesperrt sind. Eine Übersichtskarte über die Baustellen finden Sie hier.

Noch Fragen zum Stadtfest?

Hier geht's zur Veranstaltungshomepage.

So schön war das Stadtfest im vergangenen Jahr:

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Bühnenprogramm am Abend Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Onkel-Willi-Bühne Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Rathaus-Bühne Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Kult-Bühne Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Freundschaftssingen Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Erste Impressionen Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Stände Zur Fotostrecke

Das 41. Lüdenscheider Stadtfest: Flohmarkt Zur Fotostrecke

zurück nach oben