Das Lüdenscheider Stadtfest hat begonnen - Bestes Wetter zur Eröffnung

Lüdenscheid - Das 42. Lüdenscheider Stadtfest hat begonnen. Pünktlich wurde die zweitägige Feier eröffnet. Schon jetzt tummeln sich viele Besucher in der Innenstadt.

Bei bestem Stadtfest-Wetter beginnt damit das Programm. Die bunte Mischung scheint auch in diesem Jahr von den Lüdenscheidern gerne angenommen zu werden.

Am Samstagabend ist große Party in der Innenstadt. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz präsentiert WDR4 die Musikerin Katrina Leskanich („Walking on Sunshine“) und Band. Angesagt haben sich zudem Comedian und Moderator Martin Schopps sowie die WDR-4-Band mit Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Es sind insgesamt drei Bühnen aufgebaut.

Hier klicken für die Programmübersicht

Am Sonntag ab 11 Uhr startet in der Altstadt der große Flohmarkt, der als einer der größten in Südwestfalen gilt. Alles, was Sie sonst zum Stadtfest 2018 wissen müssen, finden Sie hier.

Auf Come-on.de werden im Laufe des Sonntags mehrere Bildergalerien und ein Video veröffentlicht. Klicken Sie mal rein!