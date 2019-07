Stadtfest vor 15 Jahren: Nur die Bedenkenträger haben keinen Grund zum Feiern 

Lüdenscheid - 4. Juli 2004: Stadtfest-Sonntag in Lüdenscheid. Der Flohmarkt auf der Wilhelmstraße ist voll wie immer. Doch wer zum Feiern auf den Rathausplatz geht, der erschrickt: Keine einzige Bühne, kein einziger Stand sind dort zu finden. Und das hat seine Gründe.

2004: Das ist nämlich das Jahr der großen Umwälzungen in der Innenstadt. Das Rathaus wird teilweise entkernt und erweitert, und der Rathausplatz bekommt während monatelanger Bauarbeiten ein vollkommen neues Gesicht. Chinesischer Granit ist angesagt, ebenso wie ein Platanenhain und ein futuristisch anmutender Brunnen. Da bleibt in diesem Jahr kein Platz mehr fürs Stadtfest.

Schon im Jahr 2003 dachten die Verantwortlichen des ausrichtenden Geschichts- und Heimatvereins deshalb über Alternativen nach, denn ausfallen lassen wollten sie das große Fest der Lüdenscheider und ihrer Vereine auf gar keinen Fall.

+ Bürgermeister Friedrich-Karl Schmidt eröffnete das Fest im Regen.

Zweifler und Bedenkenträger

Im Laufe der Zeit kristallisierte sich eine Lösung heraus. Das Stadtfest sollte am 3. und 4. Juli rund um das Kulturhaus, auf dem oberen Sauerfeld und auf dem LN-Parkplatz an der Schillerstraße stattfinden. Die Lüdenscheider Nachrichten waren liebend gern mit von der Partie, feierten sie an diesem Wochenende doch ohnehin ihr 150-jähriges Bestehen.

Lüdenscheid wäre nicht Lüdenscheid, hätte es nicht sofort Zweifler und Bedenkenträger gegeben. Da ging es zum Beispiel um die hohen Kosten, die mit einer Teilsperrung des Sauerfelds zwischen Hochstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße erwartet wurden. So hatte die MVG einen umfangreichen Ersatz-Fahrplan für dieses Wochenende zu erstellen, weil das Herzstück der Lüdenscheider Buslinien, der ZOB Sauerfeld, ja nicht angefahren werden konnte. Rund 1000 Busse mussten während des Stadtfestes großräumig umgeleitet werden. Am Ende berechnete die MVG 3850 Euro mehr als bisher. Für den Geschichts- und Heimatverein kein Problem.

Zudem musste eine völlig neue Infrastruktur für Wasser und Elektrizität geschaffen werden, und STL-Chef Wolfgang Klose machte sich große Sorgen, der Kulturhaus-Garten könne durch eventuelle Regenfälle während des Stadtfests größeren Schaden nehmen. Rückenwind bekam er dabei von Bernd-Rüdiger Lührs, Vorsitzender des Werksausschusses: „Ich halte es für einen bodenlosen Leichtsinn, den Garten in das Festgelände mit einzubeziehen, ohne zu wissen, wer danach die Wiederherrichtung bezahlen muss.“

Alternativen werden verworfen

Es gab durchaus Alternativ-Vorschläge für den Stadtfest-Standort. So waren der Schützenplatz Loh, das Bahnhofsgelände, die gesamte Knapper Straße oder der Festplatz Hohe Steinert im Gespräch. Sie wurden allesamt als unpraktikabel oder „zu weit weg vom Schuss“ verworfen – ebenso wie der Graf-Engelbert-Platz und die Fläche rund um die Erlöserkirche. Diese brauchte man ja ohnehin für den sonntäglichen Flohmarkt.

Auch der Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Friedrich-Karl Schmidt (CDU), bei zu hohen Kosten für das Sauerfeld ein abgespecktes Stadtfest im Rosengarten inklusive Jockusch- und Schillerstraße stattfinden zu lassen, fand keine Mehrheit.

Waldminghaus zeigt sich entetzt

Schließlich war die Entscheidung für den Standort im Herzen der Stadt zwischen Museum und LN zwar gefallen, doch die Aufregung immer noch nicht vorbei. Anfang Juni zeigte sich nämlich Hartmut Waldminghaus, Vorsitzender des Heimatvereins, plötzlich „vom Donner gerührt“. Die Stadtverwaltung genehmigte nämlich ausgerechnet für den Stadtfest-Sonntag auf Initiative des Baumarktes Obi und des Möbelhauses Sonneborn einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Einzelhändler der Innenstadt machten allerdings nicht mit – und das Stern-Center auch nicht.

Letzte Hürden wurden überwunden. Das Problem der Strom- und Wasserversorgung konnte dabei in gemeinsamer Anstrengung gelöst werden. Hier halfen das Kulturhaus, das Museum, das Deutsche Rote Kreuz, das Haus der Vereine und die LN großzügig aus. Das dickste Kabel benötigte wieder die Hauptbühne, die am Selve-Brunnen platziert wurde und einen Riegel zum unteren Sauerfeld bildete. Die zweite Bühne wurde auf dem LN-Parkplatz aufgebaut.

So wurde das Sauerfeld, wie Stadtfest-Organisator Wolfgang Löhn formulierte, schließlich tatsächlich zu einer „sehr, sehr langen Theke“. Dem Vergnügen stand nichts mehr im Wege, und es wurde tatsächlich ausgiebig und begeistert gefeiert.

Die LN bilanzierten:

„Im Vorfeld grassierten die Zweifel. Doch am Ende siegte die Faszination des Stadtfests 2004 über alle Unwägbarkeiten. Kurzum: Die kommunale Riesenfete inklusive Flohmarkt-Legende geriet auch in diesem Jahr zum Menschen-Magnet für die gesamte Region. Tausende Bürger strömten am Wochenende durch die Lüdenscheider City. Die Gemütslage der Besucher war dabei durchweg entspannt, die Euphorie dann am Samstagabend enorm.

Das Wetter präsentierte sich dagegen alles andere als festlich. Auch das eine Tradition. Sintflutartige Regengüsse und unsommerliche Kälte sorgten bei Vereinen, Künstlern und Publikum zunächst für Bauchschmerzen. Doch mit der Zeit klarte es immer mehr auf. Nur die frischen Temperaturen blieben.

Viele Festgäste fanden den neuen Standort sogar deutlich schicker, komfortabler und atmosphärischer als den Schauplatz vor dem Rathaus.

Der Auftakt der Mega-Feier verlief allerdings wenig verheißungsvoll. Ein Monster-Schauer verzögerte die offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Friedrich Karl Schmidt und Hartmut Waldminghaus vom Heimatverein um eine Viertelstunde. Danach aber entwickelte sich das Spektakel zwischen zwei Bühnen, 80 Vereinshäuschen und mehreren hundert Flohmarktständen zur üblichen Erfolgsstory. Fazit von Fest-Koordinator Wolfgang Löhn: ‘Eine Super-Party’.“

Der Tag danach brachte zusätzliche Klarheit. In den LN hieß es:

„Ein besonderes Augenmerk galt – vor allem nach den ‘Monsterschauern’ vom Samstagnachmittag – der Wiese im Stadtgarten. Zwar haben die Ränder des Rasens, auf denen die Buden standen, etwas gelitten. Aber die Flatterbänder, mit denen die Mitte der ‘Wagenburg’ abgesperrt worden war, hielten die Flaneure weitestgehend auf den Wegen.“

Also Ende gut, alles gut! Auch Hartmut Waldminghaus konnte sich beruhigt zurücklehnen. Der verkaufsoffene Sonntag hatte keine negativen Auswirkungen. Und dass nur eine Woche später die LSG ihr Schützenfest feierte (Waldminghaus: „Wir konnten mit Oberst Bernd-Rüdiger Lührs keinen Kompromiss erzielen“), hielt offenbar auch niemanden vom Feiern ab.

Nun, zumindest wegen Terminkollisionen mit LSG-Schützenfesten muss sich der Geschichts- und Heimatverein 15 Jahre später wahrlich keine Gedanken mehr machen, doch es blieb beim einmaligen Ausweichen zum Sauerfeld.

Schade eigentlich.